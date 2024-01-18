地產商恐成港銀新風險

現今就算是大型地產商都難以取得銀行貸款，中小企更是雪上加霜。投資銀行富瑞在研究報告中，選出10間股票市值低於500億元的本地中小型發展商，設定4項風險門檻為這些公司進行壓力測試，發現其中5間公司「肥佬」多於兩項。