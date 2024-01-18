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地產商恐成港銀新風險
香港住宅交投放緩，恐令發展商流動性出現問題，甚至波及銀行業。
現今就算是大型地產商都難以取得銀行貸款，中小企更是雪上加霜。投資銀行富瑞在研究報告中，選出10間股票市值低於500億元的本地中小型發展商，設定4項風險門檻為這些公司進行壓力測試，發現其中5間公司「肥佬」多於兩項。
該4大風險門檻分別為淨負債比率高於四成、現金對短期債比率低於一倍、一年內到期債務佔比多於50%、利息覆蓋率低於一倍。其中，九龍建業(
00034
)、遠東發展(
00035
)、麗新發展(
00488
)、宏安集團(
01222
)和德祥地產(
00199
)未能通過3項或以上門檻。
其餘5間受測公司為嘉華國際(
00173
)、路勁基建(
01098
)、永泰地產(
00369
)、香港興業(
00480
)及資本策略(
00497
)。富瑞強調上述門檻定義只作為分析用途，不代表任何潛在會發生的信貸事件。而有關壓測是為了要找出受影響的銀行，因中小企較難涉足其他資本市場，主要都向銀行借貸。
該投行指，截至去年6月，銀行向本地地產市場放貸總額1.67萬億元，佔本地總貸款23%。香港5大地產商佔總地產貸款的21%，單是新世界發展(
00017
)一間就佔9%。其他大型收租股例如領展(
00823
)、恒隆地產(
00101
)等佔地產貸款10%。
滙豐東亞中小企敞口大
至於規模較小的高風險地產商，該行估計佔總地產貸款5%，佔總借貸1.19%。暫時未有結論究竟是茶杯裏的風波，抑或風暴正在醞釀？但該行估計，如果風險具體化，對香港銀行信貸成本的淨影響將為約57點子，對個別銀行的實際影響取決於其貸款組合，而中銀香港(
02388
)集中放貸給藍籌地產公司，滙豐銀行和東亞銀行(
00023
)則較多面向中小企。選股上，該行首選國際銀行和新加坡的銀行，多於香港銀行。
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