輪商精選：恒指淡友吼22441
港股昨日失守萬六點關口，創2022年11月以來最低。市場憂慮內地經濟前景，外媒報道，達沃斯世界經濟論壇報告指，經濟學家認為內地消費疲軟、工業產值下降和房地產市場低迷，將影響今年經濟復甦力度。另外，碧桂園(02007)表示，今年面臨的挑戰或比預期更為嚴峻，集團料全年住宅交付量逾48萬套，較去年累計交付量低20%左右。
牛熊證街貨分布上，牛證介乎15,800至15,999點的重貨區大部分被收回，即市資金流顯示，好友將收回區下移到15,500至15,700點，仍屬高槓桿進取選擇。
部署反彈可揀21467
如投資者希望部署反彈，可參考恒指認購證21467，行使價18,291點，實際槓桿13.6倍，2024年5月30日到期。如擬部署追沽，或對沖持倉風險，可留意恒指認沽證22441，行使價15,542點，實際槓桿8倍，2024年6月27日到期。
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