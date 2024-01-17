工廈上月跌價 港島南最傷

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，反映指標工廈售價走勢的工商物業售價指數12月報356.3點，按月跌約0.4%。以分區統計，10個地區中有9個工廈平均呎價按月向下，其中，跌幅最大的分區為黃竹坑、香港仔及鴨脷洲。其次是紅磡及土瓜灣與荃灣，平均呎價分別約4,941元及3,903元，兩區同樣按月挫約0.9%。