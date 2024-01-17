工廈上月跌價 港島南最傷
本港經濟環境不似預期，2023年12月整體工廈售價按月回落，若以分區平均呎價統計，港島南黃竹坑等地區跌幅約1.1%最大，最新建築呎價報約6,045元。
美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，反映指標工廈售價走勢的工商物業售價指數12月報356.3點，按月跌約0.4%。以分區統計，10個地區中有9個工廈平均呎價按月向下，其中，跌幅最大的分區為黃竹坑、香港仔及鴨脷洲。其次是紅磡及土瓜灣與荃灣，平均呎價分別約4,941元及3,903元，兩區同樣按月挫約0.9%。
至於九龍東商貿區的九龍灣工廈平均呎價按月跌約0.7%，呎價報約4,833元。不過，觀塘呎價上升，報約6,173元，按月回升約0.4%。
該行最新發表的《工廈快訊》指出，總結2023年，本港工廈市場共錄得約1,988宗註冊成交，涉額約150.6億元，按年分別下跌約20.6%及約43.7%。
星光行或呎售8703元
另方面，商廈買賣價亦低迷，市場消息指，尖沙咀星光行高層28室，面積約1,149方呎，以約1,000萬元易手，成交呎價約8,703元屬偏低水平。同區力寶太陽廣場中層06室，面積約1,440方呎，以約1,700萬元轉售，呎價約11,806元。
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