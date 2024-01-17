未補價買賣：富榮三房戶每呎八千有找

樓價不斷回落，九龍居屋王旺角富榮花園亦要冧價，未補價第二市場三房價再次跌至「4字頭」，呎價插穿八千元關口，創該戶型約7年半新低。

中原蘇俊賢表示，屋苑11座低層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，累減約155.2萬元，以約462.8萬元成交，呎價約7,818元。據香港房屋委員會資料，該盤未補價三房對上一次做價低位，要追溯至2016年6月，當時一個低層同戶型以442萬元售出，呎價約7,466元。

港島居屋筲箕灣東熹苑同類市場三房戶，售價「5球」有找。世紀21溢榮郭少玲稱，該盤C座頂層戶，實用面積約640方呎，三房間隔望海景，減價約88萬元或約16.7%，以約440萬元未補價易手，呎價約6,875元。

跌市下新居屋賺幅亦不斷收窄，利嘉閣林海鈞稱，長沙灣凱德苑中層10室，實用面積約377方呎，一房間隔，第二市場成交價約396萬元，呎價約10,504元。據悉，原業主於2020年以約288.78萬元買入單位，現帳面獲利逾107萬元，升幅約37.1%。

公居屋月內交投降 此外，未補價居屋及公屋交投回落，據房委會資料，1月暫錄23宗同類成交個案，較去年12月同期少4宗。而上月全月共錄181宗成交，按月少9宗，跌幅約4.7%。