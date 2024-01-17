二手慘況：美孚新裝修連使費蝕百萬 南豐貶三成

二手業主為求出貨，個別單位送新裝修兼蝕賣。荔枝角美孚新邨兩房戶劈價至570萬元沽出，逾9年帳面貶值約40萬元，若計及裝修和買賣使費，料損失逾100萬元。

香港置業吳志輝表示，屋苑6期蘭秀道21號中高層C室，實用面積約561方呎，附新裝修，早於2021年11月以約900萬元放盤，當時有租客居住，近日交吉原業主積極放售並持續減價，累減約330萬元售出，呎價約10,160元，低估價約5.6%。原業主於2014年12月以610萬元購入上址。

鰂魚涌南豐新邨兩房戶於本月初錄約兩年跌價逾23%成交後，美聯蔡玉峰稱，屋苑5座中層D室，實用面積約516方呎，三房間隔，近期叫價約668萬元，同區用家以618萬元承接，呎價約11,977元。原業主於2020年6月以約896萬元購入，帳面蝕讓約278萬元，或貶值約31%。

港景峯傳持7年輸21% 樓價逾千萬元的中上價住宅物業都頻頻損手，九龍站一帶二手樓錄今年「第一滴血」。市場消息透露，尖沙咀港景峯1座高層C室，實用面積約831方呎，劈價550萬元，以1,800萬元售出，呎價約21,661元，近7年帳面貶值約21%。

消息稱，北角柏傲山5座高層單位，市傳以1,430萬元轉手，呎價約2.4萬元，約10年帳面跌價近220萬元。同區DIVA一個低層單位，市傳以1,300萬元成交，較2014年購入價帳面低逾10萬元。

天晉IIIB售550萬破底 樓價下跌，交投回穩，將軍澳1月錄約70宗二手買賣。香港置業劉浩勤指，區內天晉IIIB第1A座低層G室一房戶以550萬元售出，創項目二手價新低，呎價約15,110元。

個別大型屋苑本月交投增加，鰂魚涌太古城期內錄至少14宗買賣，快追平上月全月水平。中原趙鴻運表示，屋苑智星閣中高層F室三房單位，附裝修，去年2月底放盤，累減252萬元，最終以968萬元沽出，呎價約14,578元。