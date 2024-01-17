新盤交易告吹縮35%

去年所錄的個案中，有約264宗為買家於簽署正式買賣合約後才終止交易，佔整體約76%，並以2021年樓價高峰期間購入單位為多。其餘則屬臨約後的交易告吹。若按交易金額計，最大額個案為華懋集團薄扶林碧麗軒，四房複式戶原於2022年以1.02億元沽出，惟在去年3月終止交易，其後重新以1.08億元售出。