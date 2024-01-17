新盤交易告吹縮35%
去年348宗涉48億 柏傲莊III晉環最多
本港住宅樓價回落，惟一手市場取消交易個案按年大減。據本報統計，去年一手市場累錄至少348宗交易再未有進展或終止買賣合約個案，較2022年高位減少約187宗或約35%，牽涉總成交金額逾48.7億元。當中，仍以新世界發展(00017)的沙田大圍站上蓋柏傲莊III佔最多，其次是近年入伙的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環。
柏傲莊III自2021年中公布拆卸重建後，迄今錄得約466宗同類終止交易個案，佔成交量846宗的約55%，涉及總成交金額近70億元，而去年共錄58宗為期內最多。而按宗數計，路勁地產等合作發展的港島南岸第1期晉環，在2023年錄得32宗交易告吹，位列第二。中洲置業的沙田星凱‧堤岸涉及約29宗，恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE亦涉約28宗。
去年所錄的個案中，有約264宗為買家於簽署正式買賣合約後才終止交易，佔整體約76%，並以2021年樓價高峰期間購入單位為多。其餘則屬臨約後的交易告吹。若按交易金額計，最大額個案為華懋集團薄扶林碧麗軒，四房複式戶原於2022年以1.02億元沽出，惟在去年3月終止交易，其後重新以1.08億元售出。
雲海別墅「先住後付」甩單
踏入2024年，首半個月已錄約26宗同類個案。當中，新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，實用面積2,151方呎的Jasmine Avenue 5號別墅，連花園及天台，原於2019年11月以5,100萬元售出，當時呎價約23,710元，買家採用成交期約5年的付款計劃購入，並享提前入住。上述別墅已安排周六重售。
Napoli周六賣12個單位
同系入伙逾4年的元朗錦田北PARK YOHO Napoli，落實周六發售12伙，全屬兩房戶，部分連儲物室，折實價647.8萬至785.26萬元，折實呎價13,252元起，另設多項現金回贈。發展商指，該批單位曾作出租用途，均會進行翻新。旗下天水圍Wetland Seasons Bay第1期，同日起也招標發售兩伙連花園別墅單位。
名日‧九肚山2080萬沽
樓價受壓，發展商要重售遭終止交易的單位，亦只有降價。長實集團(01113)的沙田名日‧九肚山，昨透過招標以2,080萬元售出頂層特色戶。長江實業營業經理詹勳榮表示，項目2座頂層25樓B室三房連天台戶，實用面積1,053方呎，呎價約19,753元。該單位曾於2021年3月以2,759.9萬元沽出，其後在去年底終止交易，現時重新售出的做價，較約3年前低約680萬元或25%。星星地產的元朗雨後昨亦錄得一宗終止交易。
此外，會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，昨以2,698.8萬元售出低座A座2樓A室四房戶，實用面積1,055方呎，呎價約25,581元。
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