簡訊一覽
●碧桂園(02007)公布，現已委聘畢馬威企業諮詢（中國）擔任境外債務重組之主要財務顧問。該企將在各財務、法律顧問的協助下繼續評估集團流動資金狀況，建立與所有債權人的合作溝通平台，共同制訂整體方案來全面解決公司當前境外債務風險。現時該工作正在進行中。
●外媒引述消息指，復星旅遊文化(01992)計劃將幾年前收歸旗下的英國旅行社品牌Thomas Cook轉售，潛在買家為波蘭網上旅行社eSky，雙方將進行深入談判，並可能在未來數周內達成交易。復星旅遊文化昨收報5.54元，升1.28%。
●西太平洋銀行的一項調查顯示，澳洲1月消費者信心指數轉跌1.3%，至81點。100乃樂觀與悲觀的分界線，反映當地消費信心已徘徊在極悲觀水平。當地央行上月表明必要時進一步加息。
●商業查詢平台天眼查數據顯示，於1月10至13日國美電器新增25條被執行人訊息，被強制執行合共1.3億元人民幣，部分案件被執行人還包括瀋陽國美電器及鹽城國美電器等。目前國美電器被執行總金額超過22億元人民幣。
●中信資源(01205)發盈警，預告去年錄股東應佔未經審核綜合溢利約4.95億至6.05億元，按年減約55至60%，主要是集團原油銷售平均售價按年大降，及應佔聯營公司的利潤大減，且就聯營公司的減值計提作初步估計撥備。
●361度(01361)公布，去年第四季其主品牌產品線下渠道的零售額錄得按年增長超過20%，童裝品牌則按年增40%。
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