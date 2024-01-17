道指曾跌231點 摩通料聯儲4月放慢縮表

市場基本上認定美國聯儲局不會再加息。摩根大通估計，為預防金融體系流動性收縮，聯儲局本月底議息會開始討論減慢縮減資產負債表（縮表或量化緊縮，QT）步伐，以2月中公開的議息紀錄「放風」，3月即再下一次議息就會正式宣布，4月正式開始——每月美國國債的縮減規模上限將從600億美元降至300億美元，按揭抵押證券（MBS）則維持每月縮減350億美元，11月更會停止縮表。

IMF：最快下半年才減息 國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁Gita Gopinath卻認為，抗通脹之戰尚未結束，市場太早憧憬息口急速回落，按照目前的數據，充其量或許下半年才會減息。她又稱，2008年金融海嘯之前，央行普遍想通脹高點，可現在相反，因此長遠而言，政策利率平均水平會高於當年。

挪威主權基金行政總裁Nicolai Tangen亦稱，工資上升、地緣政治、貿易路線受阻等會令通脹維持在較高水平，央行減息會「非常非常」審慎，直言投資市場未來幾年都會較為平淡。

瑞銀卻把標指今年底目標調高到全行最牛的5,150點，指即使今年每股盈利增長會放緩至6.5%，減息及通脹回落可推高估值。然而，美股3大指數周二早段偏軟，道指曾跌231點，低見37,361點；標指曾跌27點，低見4,756點；納指曾跌99點，低見14,873點。

大摩高盛去年共裁5621人 競爭一向激烈的大行陸續裁員，摩根士丹利及高盛去年員工總人數合共淨減5,621人，比2022年底分別少2.93%及6.59%。大摩和高盛上季收入俱勝預期，惟股價早段分別跌3.85%及0.78%，始終增長較弱，高盛全年盈利更是4年最低。

高盛上季按年多賺57.55%至18.67億元，惟收入按年增速僅6.84%，主要靠做市和投資管理帶動，投資銀行收入卻跌11.74%。大摩同季按年少賺34.54%至13.83億美元，收入按年僅增1.15%，因利息開支大增減少淨利息收入，所幸資產管理、交易及投資銀行收入分別升4.95%、9.54%及7.35%。

另外，蘋果公司（Apple Inc.）或不再於Apple Watch Series 9及Ultra 2設血氧監測功能，換取美國撤銷進口禁令。

市場研究機構IDC則指，iPhone去年出貨量升3.7%至2.34億部，不但與整體智能手機出貨量跌3.2%至11.7億部背道而馳，造就市佔率升至20.2%，更結束三星電子保持12年的冠軍寶座。

然而，市場憂慮的是iPhone銷量今年疲弱，加上Apple就針對其App Store反壟斷訴訟的上訴遭美國最高法院駁回，股價周二早段曾跌2.19%。