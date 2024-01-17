滴灌通通用標準助小微企融資

小微企融資平台滴灌通發布「滴灌通澳交所通用標準（MAP）」，將每日對外公布在澳交所上市的小微企融資數據。滴灌通創始人李小加表示，這將增加透明度，有助監管機構了解其商業模式，也能讓參與者平衡當中的投資風險和潛在回報。

研進軍東南亞市場 他同時透露，公司今年將會「走出去」，首站是香港及澳門，並已簽了合約，下一步將研究擴展至東南亞市場。

滴灌通營運模式是專業投資者與小微企業簽署每日分成合約（DRC），在合約期間，投資者從小微企每日的營業額收取分成作為回報。MAP將展示簽約小微企最新的營業表現，包括累計已收款、預估剩餘收款的情況，且參照股票的市盈率概念，引入「市轉率」作為指標，從而讓參與者可以知道預估現金流，以及在市場上的價值。

李氏指，滴灌通不希望同時做「辦聯賽、當裁判、下場踢」的角色，惟在發展初期不得不下場，期望最後能回歸到交易所作為營運者的角色，讓專業機構投資者自主判斷投資、讓小微企業自行決定希望的融資金額、成本和條件等。

他又指，滴灌通的資金端在中國境外，而投資的資產位處中國內地，監管部門需要時間認知這類事物，坦言公司一直與監管機構商討將其模式納入監管範圍。經過近年的驗證後，公開MAP數據，不但能向市場、監管機構展示營運情況，增加更多合資格投資人，同時幫助回答監管的問題。

「滴灌通澳交所」去年8月正式營運，截至去年12月底，已助超過一萬家小微企融資，涉資達40億元人民幣。李小加坦言，隨着自身角色轉變，難以推算未來的投資及發展速度。