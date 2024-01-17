專家警告買加密幣似賭博

美國批准比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）後，再度引起市場對加密貨幣的爭議。投資公司SkyBridge創始人Anthony Scaramucci預料，比特幣價格明年可望升至17萬美元，惟美國頂級經濟學家David Rosenberg警告，加密貨幣價格大幅波動，而且難以估值，購買它們更像是賭博，而非投資。

比特幣價格於現貨ETF獲批後，一度升穿4.9萬美元，其後回落至4.2萬美元水平。Anthony Scaramucci指出，近期比特幣價格徘徊在4.5萬美元水平，如果只是反映每4年一度的挖礦獎勵減半，價格有可能在18個月翻4倍，高見18萬美元。

David Rosenberg強調，幣價數周內的波幅可達兩至三成，認為除非是賭徒，否則不會將其作為投資組合。

市場關注加密貨幣發展引伸出與法幣掛鈎的穩定幣監管。全球第二大穩定幣USDC發行商Circle行政總裁Jeremy Allaire表示，全球對加密行業的監管發展加快，相信美國比以前更有可能批准穩定幣的法律，料今年內可成事。

HashKey完成7.8億A輪融資 另有虛擬資產公司進身獨角獸企業（估值10億美元以上的非上市公司）行列。本港持牌虛擬資產交易平台HashKey母企HashKey Group宣布，以估值逾12億美元，完成近一億美元（約7.8億港元）A輪融資，所得將用於加強虛擬資產行業的全生態布局、加快香港持牌業務產品多元化建設，以及推進集團在全球合規創新發展。