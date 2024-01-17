力拓估今年亞歐復甦 鐵礦石付運微增

全球第二大礦業巨頭力拓（Rio Tinto）在其盈利指引中預期，今年亞洲區國家的經濟將會逐步回復，主要由基建、汽車及製造業的投資帶動，其推動力並可蓋過房地產業弱勢的負面影響。該企又預料中國可在下半年復甦。

至於歐元區方面，力拓亦預計下半年復甦可期；但就警告美國經濟或因為勞動力市場降溫而放緩。該企去年鐵礦石付運量僅按年增長3%，今年的預測則為「輕微增長」。

智利看好銅價升 另外，全球最大的銅產國智利看好銅價上升。智利國家銅業委員會（Cochilco）料，今年銅平均價格為每磅3.85美元，高於之前預估的3.75美元，上調幅度為2.66%，而2025年銅價會進一步升至3.9美元。銅價目前約每磅3.78美元。

該委員會稱，隨着利率在今年回歸正常，加上電動車銷售增加，都刺激銅的額外需求，抵銷了全球地緣政治風險上升帶來的不利影響。惟今年全球銅產量估計將增5.8%，超過需求3.2%的增幅，導致供應小幅過剩，制約價格上升。

期油反覆 金價軟 油價方面，昨日在亞洲時段向好，布蘭特期油和紐約期油分別升約1%和0.8%，報每桶78.94美元和73.31美元，其後倒跌。市場人士擔心中東地區的以巴衝突、紅海貨輪遭到攻擊等將導致油價變得波動。

另一商品黃金則見調整，現貨金昨曾跌約0.7%，報每安士2,040.12美元。主要由於美元短線上升，非美貨幣下跌，黃金亦受壓。