豐田擬年產1030萬輛稱冠

全球車企競爭激烈之際，日本最大車企豐田汽車據報今年計劃在全球生產1,030萬輛車，冀蟬聯全球產量最多的車廠。

豐田預期，今年會在日本生產340萬輛車，日本以外地區則產出690萬輛車，包括豪華型Lexus品牌。其中，電動車產量目標為25萬輛，明年電動車產量目標增至60萬輛。該企股價昨收市跌0.23%，報2,854.5日圓。

該行又預期，小米計及電動車業務的內在價值高達900億元（人民幣‧下同），相當於預測2025年市銷率約2.7倍，佔公司目前市值約27%。他們計及電動車貢獻後，上調小米目標價至19.5港元，但降低對其傳統業務的預測，評級「增持」。

華為汽車10億成立公司 另邊廂，天眼查資料顯示，華為已為其智能汽車解決方案業務（又稱「車BU」）成立新公司，相關公司為深圳引望智慧技術有限公司，法定代表人為鄭麗英，註冊資本10億元，經營範圍包括智慧車載設備製造、智慧車載設備銷售等。

分析認為，隨着引望落地，標誌着華為智慧車業務有更好發展，估計後續會有更多夥伴加入，成為一個股權多元的技術開放平台。