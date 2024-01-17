中國智慧城市ICT投資望破萬億

調研機構IDC最新發布的《中國智慧城市市場預測，2023-2027》預計，到2027年，中國智慧城市資訊及通訊科技（ICT）市場投資規模將達到11,858.7億元（人民幣‧下同），2023至2027年的年均複合增長率（CAGR）為8%。

IDC指，去年中國智慧城市ICT市場投資規模為8,754.4億元，其中基礎設施及物聯設備投入達4,953.3億元，佔總體投入的56.6%；ICT服務投入為1,594億元，佔總體投入的18.2%；較2022年的市場投資規模有所提升。

與前一期預測相比，去年市場規模預測相對較保守，其增速有所放緩，原因之一乃內地當局陸續發布智慧城市建設相關政策，《數字中國建設整體布局規劃》的發布和國家數據局的設立，為智慧城市的進一步發展提供支持和保障。

IDC：依賴新興技術助決策 IDC建議技術提供商持續技術創新、繼續建立廣泛深入的生態合作、創新城市應用場景，以及深入理解客戶需求。該機構中國智慧城市研究組研究經理金子惠表示，智慧城市持續提升城市運行的智慧化水平，涵蓋交通、醫療、教育、環保、能源等各個領域，而隨着大數據、人工智能等技術的不斷創新，智慧城市將會更加依賴新興技術進行輔助決策，技術供應商需要不斷跟進新技術的發展，城市管理者也需要不斷提高管理水平和應對能力，以確保智慧城市的長效可持續發展。