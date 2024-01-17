倘港徵資本增值稅 樓市或掀恐慌拋售

部分主要經濟體資本增值稅概況

港府大幅赤字連年，急需增加收入，開徵新稅、擴闊稅基之說又再度「被擺上枱」，而在本月初有財金官員就提到資本增值稅（CGT）屬政府研究範圍之內。投資銀行摩根大通相信，本港實施CGT可能性很低，可是一旦開徵，樓市將有機會在實施前引發恐慌性拋售，從而對樓價造成短期壓力。

摩通：有違本地低稅理念 該投行在研究報告內坦言，CGT有違香港整體低稅的理念，尤其是新加坡沒有CGT，而且很可能會遭到業內人士的強烈反對。

而如果最終要引入該稅的話，摩通認為可能會加入其他條件，如只針對兩或3年內的物業轉售，這做法將減輕短期恐慌性拋售的潛在影響。該行補充，從長遠看，徵收CGT的美國，其樓價多年來一直呈持續上升趨勢，因此資本增值稅本身不一定會導致樓價長期回調。

環顧多個主要經濟體，確實都有徵收CGT，稅率可達四至五成，並且不少國家都以買入多少年期後轉售來訂定稅率，例如在日本買入少於5年稅率為39%，逾5年則降至25%。另外，澳洲、加拿大、英國、美國都對永久居民豁免該稅。

逾40%人擬今年處置資產 此外，房地產服務公司世邦魏理仕公布的一項調查顯示，在經濟不明朗下，逾四成受訪者有意在今年內處置資產，以鎖定回報和償還債務，為該調查開展以來最高水平的一年。其中，澳洲、新加坡和香港市場的出售意願最為強烈。

報告稱，因樓市已長期低迷，香港的悲觀情緒在主要市場中最為嚴重。這主要由於融資成本達到22年高位，工業和寫字樓資產的收益回報仍存在不確定，使投資意欲跌至15年低點。惟該公司香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷料，在內地的推動下，香港經濟可望今年復甦，而潛在減息將激發投資興趣，並創造更多投資機會。