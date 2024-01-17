產經

41房企傳獲平安銀行融資

券商認為，提出可予融資專案名單是為了有序推進房地產項目建設交付。 券商認為，提出可予融資專案名單是為了有序推進房地產項目建設交付。
券商認為，提出可予融資專案名單是為了有序推進房地產項目建設交付。
擴信用額度 逾半屬國企 新世界新地有份
中國上周印發通知，建立城市房地產融資協調機制，更表明會篩選確定支援對象，提出可予融資支援的房地產專案層面「白名單」，獲外界視為搭建政銀企溝通平台，增強房地產開發企業和金融機構精準對接。時隔數日，市傳中國平安(02318)旗下深圳上市的平安銀行，擬將41家公司列入有資格獲得融資支持的開發商名單，將調整與擴大信用額度標準以滿足開發商合理資金需求。
昨有外媒引述消息報道，獲平安銀行融資支持的開發商名單中，一半以上是國有企業，例如保利發展、北京城建發展、曾獲國資大股東深圳地鐵高調撐腰的萬科企業(02202)等；其餘為龍湖集團(00960)和金地集團等民營企業。該名單還包括杭州濱江房產集團和綠城中國(03900)等建築商，甚至存在新世界發展(00017)和新鴻基地產(00016)等本港開發商的身影。
據報該行在本月較早時已將名單下發至各部門和分行機構。昨該行就此未正面回應，但重申去年12月召開房企座談會，並推相應措施，一視同仁滿足不同房企合理融資需求。
值得注意是，有別於住建部和國家金融監管總局上周聯合發文的通知，新機制支持對象為具體的房地產專案項目，而非針對房企主體。摩根大通相信，城市房地產融資協調機制的融資支持，主要是在項目層面，但不一定是發展商層面。該通知用意在於發揮地方政府主導協調作用，在地級及以上城市建立新機制，綜合房地產項目的開發建設及專案開發企業情況，提出房地產項目名單，然後推送予區內金融機構，並鼓勵銀行對有流動性困難的項目提供支持。
券商：陷困開發商難納名單
該通知也指，對存在重大違法行為、逃廢金融債務等問題的房地產開發企業和項目，要提示金融機構審慎授信。摩根大通續指，這表明陷入困境的開發商可能從銀行獲取新融資時仍具挑戰性，此為政府風險管理方法的一部分，更意味陷困開發商不太可能躋身任何類型「白名單」之中。
內地券商方正証券認為，新機制基本上是為了有序推進正常開發建設的房地產項目建設交付，避免項目因資金鏈斷裂出現逾期交付，維護新樓買家合法權益的同時，將有效提振市場對房企信心。
融創放售項目乏問津
不過，欠債房企隨時自救無門。內媒指，作為首家完成境內外債務重組的房企融創中國(01918)，擬於一個月內拍賣出售最少4個文旅資產項目，包括下周開始拍賣的成都融創施柏閣酒店、成都融創堇悅酒店，兩者底價共約5.97億元（人民幣‧下同），但暫時乏人問津，兩間酒店均屬於融創成都萬達城的酒店集群部分，即2017年融創中國斥逾630億元從萬達集團收購的文旅項目一部分。
其他房企持續排隊進行境外債重組，中梁控股(02772)昨公布，香港高等法院原訟法庭已於上周二發出指令，計劃債權人會議將於2月9日召開，並可酌情延期。
平安銀行擬列融資支持部分開發商名單平安銀行擬列融資支持部分開發商名單
平安銀行擬列融資支持部分開發商名單
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