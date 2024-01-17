41房企傳獲平安銀行融資

擴信用額度 逾半屬國企 新世界新地有份 中國上周印發通知，建立城市房地產融資協調機制，更表明會篩選確定支援對象，提出可予融資支援的房地產專案層面「白名單」，獲外界視為搭建政銀企溝通平台，增強房地產開發企業和金融機構精準對接。時隔數日，市傳中國平安( 02318 )旗下深圳上市的平安銀行，擬將41家公司列入有資格獲得融資支持的開發商名單，將調整與擴大信用額度標準以滿足開發商合理資金需求。

據報該行在本月較早時已將名單下發至各部門和分行機構。昨該行就此未正面回應，但重申去年12月召開房企座談會，並推相應措施，一視同仁滿足不同房企合理融資需求。

值得注意是，有別於住建部和國家金融監管總局上周聯合發文的通知，新機制支持對象為具體的房地產專案項目，而非針對房企主體。摩根大通相信，城市房地產融資協調機制的融資支持，主要是在項目層面，但不一定是發展商層面。該通知用意在於發揮地方政府主導協調作用，在地級及以上城市建立新機制，綜合房地產項目的開發建設及專案開發企業情況，提出房地產項目名單，然後推送予區內金融機構，並鼓勵銀行對有流動性困難的項目提供支持。

券商：陷困開發商難納名單 該通知也指，對存在重大違法行為、逃廢金融債務等問題的房地產開發企業和項目，要提示金融機構審慎授信。摩根大通續指，這表明陷入困境的開發商可能從銀行獲取新融資時仍具挑戰性，此為政府風險管理方法的一部分，更意味陷困開發商不太可能躋身任何類型「白名單」之中。

內地券商方正証券認為，新機制基本上是為了有序推進正常開發建設的房地產項目建設交付，避免項目因資金鏈斷裂出現逾期交付，維護新樓買家合法權益的同時，將有效提振市場對房企信心。

平安銀行擬列融資支持部分開發商名單