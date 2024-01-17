機管局債券開賣 專家籲買10手

食息一族注意，香港機管局債券今日起開賣，入場費一萬元，年期為2.5年，每3個月派息一次；認購日期至本月25日，公布結果為2月1日，上市日期則為2月6日，發行金額50億元。

每季派息 保證4.25厘 與歷屆通脹掛鈎債券（iBond）及銀債一樣，今次機管局債券設有保底息，為年息4.25厘。各家銀行及券商均提供認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、提早贖回債券費等豁免。至於機管局債券亦跟iBond有不同之處，就是投資者可於每季付息日前30至60日要求贖回，投資者可獲100%本金和相關應計未付利息，而若果債券在二手市場穿底，套現時也毋須蝕讓。

耀才證券行政總裁許繹彬表示，由於發行量小，加上港股現貨市場仍在低位徘徊，加上有保底機制，預期反應非常踴躍，建議投資者認購10手或以上，並以全家總動員方式認購，增加中獎機會。

一個月拆息連跌5日 另外，港元拆息（HIBOR）昨全線向下，與樓按相關的一個月HIBOR連跌第5日，周二再跌2.11點子，報4.74048厘，是2023年9月12日後最低。隔夜拆息則跌71.74點子至4.05952厘，是1月12日後最低。至於港元匯價昨在7.8204至7.8242區間上落。