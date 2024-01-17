法巴對中港股審慎 未見催化劑

港股弱過藥煲，恒指周二又跌穿16,000點大關！法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏表示，目前中港股市受制於市場情緒及信心低迷問題，市場正在等待更多內地政策支持，問題在於當局支持力度有多大仍存在不確定性，遂對中國及香港股票維持審慎，坦言暫時未見催化劑推動股市出現持續反彈。

減息利電動車旅遊板塊 雖然法巴維持對全球股票「高配」（Overweight）評級，但譚慧敏坦言暫對中港股市維持「中性」評級，亦建議投資者「揀股不揀市」。她稱，減息理應利好對息口敏感的板塊，看好電動車、旅遊相關及高息電訊股。然而，就算現時港股估值便宜，客戶亦傾向透過保本結構性產品來捕捉潛在增長空間，多過直接買股票。

過去一年外資持續拋售中港股票，譚指，現在流入兩地股市的資金主要是內地基金公司。雖然環球基金經理對於中港股票的配置已經很低，但依然還有倉位，所以理論上這些外資是「未走晒」、「要走都還是有得走」。惟她引述一些對沖基金表示，目前沒必要再做空（Short）。

市場對美國聯儲局今年減息預期升溫之際，譚慧敏表示，市場目前對減息預期是太過樂觀，聯儲局可能需要更多通脹回落的明確證據，相信這種預期上的落差可能觸發美股調整，但直言美股出現調整是入市機會。

法巴相信，美國今年經濟溫和放緩，而聯儲局或到5月才開始減息，惟估算今、明兩年將分別減息1.5厘及1厘，減息幅度遠較官方預期「進取」。譚指，美國債務問題或推動美國10年期國債孳息率由目前3.9厘飆至4.3厘水平，甚至任何有關引發經濟硬着陸猜測的消息，都可能觸動投資者的神經。

法巴目前只是給予美股「中性」評級，主要是美國7大科技股估值有一些貴，但扣除大型科技股，美股12個月遠期市盈率為17.5倍，不算特別高。另外，該行維持看好人工智能（AI），隨着AI應用普及化，軟件公司有望受惠。譚表示，美國軟件公司股票去年底已開始爆升，目前估值依然合理，建議投資者「不要只看7隻最大的科技股」。