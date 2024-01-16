數碼經濟新時代 中美兩極塑版圖

回顧歷史，全球經濟每發展一段時間，就會出現被形容為「經濟革命」的顛覆性改革，而如今迎來的，正被喻為「第四次工業革命」的數碼經濟發展時期，涉及在大數據下發展人工智能、機械人、物聯網、自動駕駛汽車、3D打印、區塊鏈及生物科技等高科技領域，並朝中美兩極發展，必引領全球經濟出現翻天覆地的變化！

18世紀末，水力和蒸氣的應用，成為推動全球機械化的第一次工業革命。到了19世紀末，電力又成為支持大規模生產的第二次工業革命。20世紀中，電子、數碼化的興起，推動了訊息化的第三次工業革命。來到21世紀的今日，虛擬及現實互動等智能化發展，就成為智能化發展的第四次工業革命。值得留意的是，過去每次工業革命，伴隨的就是全球利益大洗牌，破而後立，重塑出新的長期增長軌道，今次也不會有例外。

在傳統經濟裏，土地、人力資源、資本是支持經濟發展的3大決勝因素，可進入智能化時代後將被顛覆。例如愈來愈廣泛地應用人工智能、機械人，推動人力資源市場變革，淘汰低端技術勞動力；過去大量須要透過中介來處理的工序，都會被省卻，皆因透過互聯網的廣泛應用，網絡所到之處無遠弗屆，就如這些年中國電商便逐漸取代了不少實體商務，改變勞動市場及物業租賃市場的需求。另機器呈高精密方向發展，而先進晶片就成靈魂。所以見到中美爭霸，主戰場之一正正就是在晶片領域。

值得留意是，互聯網經濟走的是大眾化發展，諸如美國股市疫情期間曾出現「散戶軍團」挑機「機構空軍」，正是網羅群眾力量的體現，既促進技術創新、生產與交易模式的轉變，意味着這些年享有絕對優勢的既得利益者，面臨霸權被瓦解的威脅。中國正努力實踐更適合數碼經濟發展趨勢的新方案，以向全球說明其獨特的體制優勢；美國則只顧築起圍牆，未有在自身體制上求變以適應時代發展。

再看數碼化、大數據的發展，衍生出物聯網、自動駕駛汽車等。過去傳統汽車工業支持着歐美經濟發展，主導全球市場。可如今，論物聯網、電動化汽車等發展，中國基本上已超越美國及歐洲，領先全球，而隨之而來，當然是經濟利益洗牌。美國以圍堵手法阻撓中國科技發展，充其量只能換取一點追趕的時間，卻無法將中國甩開。

當美國發現與中國的創新技術差距大大拉近，數碼貨幣亦在顛覆貨幣市場，故這些年依賴美元霸權來維持國際地位的美國，視中國為「眼中釘」，因眼前的變化更有利中國崛起。投資者得認清中美競爭大於合作的關係，別妄想兩強「以和為貴」，未來競爭會愈見激烈。

數碼經濟發展天馬行空，但也不可能無序發展，須要制度加以規範，這也成為各國設立壁壘、保護自身利益的武器。動不動制裁、判以巨額罰款，是歐美打擊對手所採取的應對路線。惟這不利創科發展，亦令當地企業損失大量高增長市場包括中國，最終長遠競爭力是得是失，是福是禍，且拭目以待。