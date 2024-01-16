產經

輪商精選：華虹受追捧 考慮21316

中國人民銀行維持中期借貸便利（MLF）利率於2.5厘不變，市場解讀政策刺激力度未及預期。恒生指數昨日早段挫逾100點，其後跌幅收窄，於16,100點見支持，如看好後續或有刺激政策，可留意恒指認購證21644，行使價17,889點，6月到期，實際槓桿11.8倍。相反，看淡可關注恒指認沽證14129，行使價16,000點，6月到期，實際槓桿7.3倍。
報道指，英偉達改良版人工智能（AI）晶片的訂單較預期少，投資者憧憬內地科企或改投國產晶片，華虹半導體(01347)股價連升3天。華虹公布與一名主要股東持有53.85%權益的華力微訂立技術開發協議，提供技術非獨家許可使用權，以支持12英寸晶圓生產線的建設。
股價走勢方面，華虹突破100天線位置，欲作破位部署，可留意華虹價外認購證21316，行使價24.05元，6月到期，實際槓桿4.9倍。
看好中軟吼19761
同樣為國產科技企業供應商的中軟國際(00354)公布，與鴻蒙生態服務公司簽署服務合作協議，聚焦操作系統技術創新、生態繁榮和應用落地。如看好可參考中軟認購證19761，行使價6.89元，6月到期，實際槓桿6.3倍。
至於大盤科技股方面，美團(03690)早前於70元試底反彈，累計升幅近一成。大行認為市場對美團前景過分悲觀，預料集團的利潤率將於第一季見底，如看好其業績可留意美團價外認購證21674，行使價90元，6月到期，實際槓桿5.4倍。相反，如看淡可關注美團中長期認沽證22332，行使價68.88元，10月到期，實際槓桿2.6倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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