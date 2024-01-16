輪商精選：華虹受追捧 考慮21316
中國人民銀行維持中期借貸便利（MLF）利率於2.5厘不變，市場解讀政策刺激力度未及預期。恒生指數昨日早段挫逾100點，其後跌幅收窄，於16,100點見支持，如看好後續或有刺激政策，可留意恒指認購證21644，行使價17,889點，6月到期，實際槓桿11.8倍。相反，看淡可關注恒指認沽證14129，行使價16,000點，6月到期，實際槓桿7.3倍。
報道指，英偉達改良版人工智能（AI）晶片的訂單較預期少，投資者憧憬內地科企或改投國產晶片，華虹半導體(01347)股價連升3天。華虹公布與一名主要股東持有53.85%權益的華力微訂立技術開發協議，提供技術非獨家許可使用權，以支持12英寸晶圓生產線的建設。
股價走勢方面，華虹突破100天線位置，欲作破位部署，可留意華虹價外認購證21316，行使價24.05元，6月到期，實際槓桿4.9倍。
看好中軟吼19761
同樣為國產科技企業供應商的中軟國際(00354)公布，與鴻蒙生態服務公司簽署服務合作協議，聚焦操作系統技術創新、生態繁榮和應用落地。如看好可參考中軟認購證19761，行使價6.89元，6月到期，實際槓桿6.3倍。
至於大盤科技股方面，美團(03690)早前於70元試底反彈，累計升幅近一成。大行認為市場對美團前景過分悲觀，預料集團的利潤率將於第一季見底，如看好其業績可留意美團價外認購證21674，行使價90元，6月到期，實際槓桿5.4倍。相反，如看淡可關注美團中長期認沽證22332，行使價68.88元，10月到期，實際槓桿2.6倍。
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