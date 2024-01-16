宏觀剖析：亞洲股票蘊藏投資機遇

去年初，金融市場對內地消費復甦感到非常樂觀。然而，由於內地房地產市場受壓，導致消費股遭到大規模拋售。

踏入2024年，預期半導體業及印度金融市場將會有良好表現。半導體方面，由於投資者憂慮庫存問題加劇，因此南韓及台灣相關股票遭到嚴重拋售，隨後大幅回升。印度方面，由當地政府主導的固定資產投資表現強勁，加上「中國+1」模式的支持，推動製造業企業的估值強勢上升。

目前認為，主導今年金融市場的關鍵主題包括：一、內地房地產市場狀況，和人民銀行在去年採取的貨幣及財政擴張政策，是否能夠提振消費；二、印度無擔保貸款增加是否會形成不良貸款周期，從而影響經濟增長；三、今年為全球大選年。

聚焦半導體銀行板塊 今年亞洲股票仍然具有吸引力，並且相信透過堅守對優質企業的自下而上選股策略，能夠把握上述投資主題。首先是特選的世界級內地出口商。這些企業擁有龐大的全球市場份額，而且估值愈來愈有吸引力。

其次是部分南韓及台灣半導體企業。相對於美國同業，南韓及台灣在技術上處於領先地位，這個綜合性行業有望提供穩健的回報。最後，一些處於亞洲區內壟斷市場的銀行估值具吸引力。這些國家普遍存在存款赤字問題，而這些銀行能夠鞏固其存款市場份額，並且可以使用低成本資金，向當地客戶進行貸款以獲得高回報。

總括而言，對於專注基本因素及自下而上選股的審慎投資者來說，今年將是能夠獲得豐厚投資回報的一年，投資於長期基本因素具吸引力，及估值具上調潛力的企業，會是投資者產生持久、穩定回報的關鍵。

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