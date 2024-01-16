工商舖市況：觀塘活化工廈1.3億易手

市區活化工廈獲市場追捧，曾推出市場拆售的觀塘偉業街105號全幢，以約1.37億元登記易手，據悉新買家為醫療機構。

該物業為一幢樓高11層大廈，於2019年完成活化及改建，為多用途工商物業，總建築面積約21,986方呎，以最新做價計算，成交呎價逾6,200元。該項目曾於去年分拆出售，意向呎價約5,900至8,000元。

另方面，港島大坑錄街舖蝕讓成交。區內施弼街9至11號地下單號舖連入則閣樓，地舖建築面積約600方呎，劈價1,420萬元，以約980萬元登記轉手。原業主於2010年買入，現時帳面損失約20萬元。

外國珠寶商放售中環商廈 此外，本港再有核心商業區商用物業放盤。中環都爹利街香港鑽石會大廈一樓全層交吉放售，意向價約9,000萬元，以物業面積約3,600方呎計算，呎價約2.5萬元。據悉，該物業業主為外國珠寶商，單位作自用，早於2011年以約5,760萬元購入。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黎其峰稱，該大廈一向受用家歡迎，特別是跨國企業及機構，如香港美國商會在2020年購入22樓自用，香港特約秘書公會等專業機構亦駐足已久。項目對上一宗成交為4樓全層，單位面積4,137方呎，於2021年以1.25億元易手，呎價約30,215元。