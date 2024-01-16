新盤消息：Napoli推74伙 3年平23%

新一批單位在21A座及21B座，實用面積460至1,012方呎，戶型涵蓋兩房至三房，當中8伙屬特色戶，扣除最高13%折扣後，折實價647.8萬至2,015.18萬元，折實呎價12,967至19,913元。入場戶為第21B座2樓B室兩房戶，實用面積487方呎，折實呎價約13,302元。據悉，該批單位曾出租。