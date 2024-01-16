新盤消息：Napoli推74伙 3年平23%
發展商將旗下現樓項目「轉租為售」，並以低價清貨。新鴻基地產(00016)旗下入伙逾4年的元朗錦田北PARK YOHO Napoli，昨日上載價單6號，提供74伙，折實平均呎價約13,756元，較對上約3年前推出的價單5號低約23%，同時設多項回贈。
新一批單位在21A座及21B座，實用面積460至1,012方呎，戶型涵蓋兩房至三房，當中8伙屬特色戶，扣除最高13%折扣後，折實價647.8萬至2,015.18萬元，折實呎價12,967至19,913元。入場戶為第21B座2樓B室兩房戶，實用面積487方呎，折實呎價約13,302元。據悉，該批單位曾出租。
料普遍回贈逾一成
價單設有印花稅直送、家具優惠、外來人才及首置買家現金回贈等，視乎不同付款計劃，預計可獲的回贈超過10.5%。新地副董事總經理雷霆指，是次屬市價推售。該項目提供712伙，於2018年9月開售，累售約529伙。
另外，由中國中冶(01618)旗下已屆現樓的荃灣西逸璟‧龍灣，增設成交期約3年的「ULTRA1080天付款計劃」，買家可享先住後付優惠及提早付清餘款回贈，可獲額外1至5%回贈。
薈鳴18個特色戶周五招標
全新盤首推特色戶，宏安地產(01243)的黃大仙薈鳴，落實本周五以招標形式發售18伙特色戶。宏安地產執行董事程德韻稱，項目首輪銷情理想，最新加推8伙連平台特色戶、10伙連天台特色戶。該公司營業及市務高級經理陳永盟稱，連天台特色戶的層與層之間高度約4米，而升降機可直達天台。
名日‧九肚山賣2128萬
長實集團(01113)的沙田名日‧九肚山，招標售出1座21樓C室四房戶，實用面積1,226方呎，成交價2,128萬元，呎價約17,357元。該公司營業經理詹勳榮指，買家為區內著名機構工作的專才。
滙都I獲代理送置業優惠
信和置業(00083)的旺角ONE SOHO獲內地專才斥逾1,181萬元連購兩伙。包括21樓A1室，為實用面積285方呎一房戶，成交價592.65萬元，呎價約20,795元。會德豐地產的啟德GRANDE MONACO，以1,236.2萬元售出1B座26樓B室三房戶，實用面積501方呎，呎價約24,675元。
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，夥同利嘉閣地產推出置業優惠吸客。該行總裁廖偉強稱，向項目首5名買家，贈價值約2.38萬元的日本機票及酒店套票。
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