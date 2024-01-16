港島樓冧價 返逾十年前

譽‧東輸74萬 太古城每呎跌穿萬二 樓價一直下挫，長揸必賺早已成為絕唱，連向來價格穩健的港島住宅，亦接連有成交做價倒退逾十載。其中筲箕灣i-UniQ譽‧東有業主持貨超過12年照輸，帳面損失逾70萬元。大型藍籌盤鰂魚涌太古城呎價亦再度跌穿萬二元關，跌返逾11年前水平。

美聯鄭琨表示，上述i-UniQ譽‧東高層C室，實用面積約455方呎，兩房間隔，減價約42萬元，以約758萬元成交，呎價約16,659元。呎價料為項目逾7年半低位，原業主於2011年9月以約832.4萬元入市，現沽貨仍要虧損約74.4萬元或約8.9%。

傳統大型屋苑樓價同樣時光倒流。中原李百達指出，上述太古城怡山閣低層A室兩房戶，實用面積約593方呎，累減320萬元，僅以約700萬元售出，呎價約11,804元。資料顯示，該座一個樓層稍高的同室戶，2012年底售價約703萬元，最新做價已回到當年水平。

駿景園兩房貶25% 新界區仍有大批近年入市的業主，如今要蝕讓沽貨，其中火炭駿景園今年首宗成交即慘蝕收場。該行周家傑稱，屋苑3座高層B室，實用面積約594方呎，兩房間隔享山景，以738萬元沽出，呎價約12,424元。做價料為屋苑近年低位。單位2018年5月購入價約990萬元，現帳面虧損約252萬元，樓價蒸發約25.5%。

市場虧蝕成交一單接一單。美聯黃錦瀚稱，沙田第一城50座低層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，開價約420萬元已屬蝕讓價，終減至約383萬元售出，呎價約12,599元。原業主持貨3年多帳面損失約112萬元，蝕幅約22.6%。中原胡耀祖表示，馬鞍山薈朗2座中層B07室以398萬元易手，呎價約13,584元，2016年9月至今貶值約37萬元。

MONTEREY一房創新低 至於將軍澳區繼續重災，香港置業劉浩勤稱，區內MONTEREY第8座低層D室，實用面積約385方呎，累減約113萬元，以一房戶新低價約615萬元易手，呎價約15,974元。原業主一手購入至今近5年，帳面勁蝕約182.1萬元或約22.8%。

中原李俊龍亦表示，位於日出康城的MALIBU第3B座中高層B室，以795萬元易手，呎價約14,428元，單位近6年貶值約17.1萬元。

二手樓價大倒退及蝕讓