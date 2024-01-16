高盛料金價見2175美元

投資銀行高盛發表的研究報告稱，對金價能實現12個月目標達每安士2,175美元感到樂觀。現貨金價昨日曾報2,058美元，升0.45%。

高盛指出，由於美國扣除通脹後的實質利率下降，黃金仍然是吸引的資產；又指今年減息的預期已大致反映在金價，故投資者正觀望有否更多升值空間，其中一個關鍵是交易所買賣基金（ETF）和期貨等投資需求，這得視乎通脹及就業等數據表現。

另一個支持金價做好的因素，乃各大央行因應地緣政治風險升溫而增持黃金。去年首10個月，央行的黃金儲備量按年增加14%，新興市場的零售需求亦表現穩健，去年首9個月增加6%。

七成專家撐本周做好 事實上，過去一年，在一眾主要資產中，黃金的表現亮麗，累計升幅逾15%，一度高見2,135美元的歷史新高。有外媒調查發現，受訪包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術分析師的專業人士中，70%認為本周金價將會上漲，10%預計將會下跌，20%預期本周金價整固持平。

有外媒引述分析師Taki Tsaklanos表示，黃金的長期趨勢持續看漲，有望繼續創下歷史新高。報告預計今年金價將上望2,200美元，2025年及2026年的目標分別為2,500美元及3,000美元。

油價方面，雖然憂慮中東供應中斷風險增加，但紐約期油及布蘭特期油反覆偏軟，主要是石油輸出國組織（OPEC）供應增加，以及市場需求增長放緩。荷蘭國際大宗商品策略主管Warren Patterson對外媒稱，目前紅海地區的事態發展還沒有對石油供應產生影響，在沒有供應中斷的情況下，儘管緊張局勢加劇，但石油市場在今年上半年仍保持舒適。油組及其盟國（OPEC+）減產是否足以抵銷即將到來的供應過剩，仍有待觀察。