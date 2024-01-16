資管巨頭：美匯將跌 買新興市本幣債

美國加息周期如無意外已經結束，未來美元的息差優勢將會逐步消失，恐成為美匯指數長期下行的壓力。不過，這對新興市場而言卻代表着難得一見的機會。GMO資產管理的研究報告指出，新興市場貨幣相對於美元的估值有很大折讓，根據歷史往績，當美元下跌時，將會為包括新興市場債在內的非美元資產提供持續上行的動力，現在是新興市場本幣債非常吸引的買入時機。

GMO投資組合經理Victoria Courmes指出，目前來看有許多條件有利於新興市場的本幣債，從估值、資產組合多元化及超額回報的潛力來看，「現在是我們在過去20年來見到最好的條件」。她指出，美元的過高估值已經處於相對極端的水平，此外，利率高企及經濟高增長亦會支撐未來新興市場貨幣的表現。

根據她所統計的數據，目前新興市場本幣債無論是一般的孳息率，還是經通脹調整後的實際孳息率，都已經直追2004至2011年期間的平均水平，故而目前新興市場「高利率、低匯率」的情況是難得一見的入市機會，而且很可能不會持久。因為更高的利率通常會推使貨幣升值；反之，若匯率下跌通常是利息回報下跌所致，但這也意味着債價上升會帶來回報。更通俗而言，這種情況下買債是少數能夠「財息兼收」的良機。

ING估美5月才減息 美匯指數近期走勢波動，周一曾升至102.67，若從技術走勢來看，短中線仍處於整固格局。ING銀行估計，聯儲局不會在5月之前就開始減息，市場對於美國利率的預期與經濟數據脫節。就本周而言，該行預料美元可能會在102到103之間上落，而且反彈機會大於進一步下跌。

另邊廂，作為投資組合多元化的一部分，除了新興市場債券外，股票同樣也值得考慮。正當中國股市表現一蹶不振之際，同屬亞洲人口大國的印度，近期又迎來一輪大牛市，兩大股市指數盤中再創歷史新高。印度股市的強勁表現，主要是受到近期全球科技股升勢所帶動，這一點與近期中國大型科技股接連洗倉式暴跌正好相反。

印度今年GDP或增6% 為列支敦士登王室等高淨值客戶提供服務的LGT皇家銀行同樣看好印度。LGT皇家銀行（亞洲）首席投資策略師Stefan Hofer指出，考慮到印度政府大力投資道路、橋樑、鐵路、機場等實體基建，印度現已成為LGT的亞洲第二首選市場，隨着印度積極推動全國基建發展，該國於2024年的實際國內生產總值（GDP）估計將增長至少6%。