Yen兌港元睇上6算

日股6連漲 曾越三萬六 分析憂回吐 日本股市表現再度報捷！日經平均指數連升6個交易日，昨日再漲324點或0.91%，收報35,901點。其盤中一度突破36,000點關口，高見36,008點，再次刷新33年零11個月以來的泡沫經濟崩潰後新高。與之相比，雖然日圓匯價連跌3年，但有「日圓先生」之稱的日本大藏省（現財務省）前財務長榊原英資預期日圓可望升至130兌每美元，折合港元達6算。

日本東證指數（TOPIX）更連升8個交易日，昨日升30點或1.22%，至2,524點，創34年高位。其中，股神巴菲特「愛股」、日本5大商社之「老二」伊藤忠商事，其市值上周首破10萬億日圓後，昨日股價再升2.62%。不過，亦有分析指出，日股升勢如此之急，短期調整風險亦大，尤其是從下周起主要企業正式發布去年4至12月財報，都會為短期獲利回吐帶來藉口。

雖然日股有資金湧入，但日圓匯價昨日曾挫近0.63%，兌每美元約145.82附近，兌港元約5.36算。日圓先生榊原英資憶述1997年他任財務官賣出美元和買入日圓時，發生過亞洲金融危機，日本本土主要金融機構相繼破產。「與當時相比，目前日圓貶值顯然是由於日美之間利率差距擴大，不是日本拋售，所以沒有必要擔心」。

預期夏季後結束負利率 至於今年匯價，他料日圓兌每美元將升至130水平，主因是預計美國今年國內生產總值（GDP）增長降至約1%，且在減息邊緣，但日本GDP會升至約2%的高點，甚至會過熱，或迫使日本央行在夏季後結束負利率政策，而只要在正常升幅範圍，都不會對出口有很大影響。他稱：「我一直認為日圓升值對日本有利，主要原因之一是日本企業正在實現基地多元化，對出口的依賴程度降低」。

不過，外媒表示，隨着日本企業將重心由促進出口轉向海外擴張，直接投資在該國淨國際投資中所佔份額愈來愈大。債券及股票所佔比例在2014年低於該指標，此後進一步下降。外國直接投資增長如此之快，以至於蓋過證券投資流動的影響，限制日圓過去在災難發生時的避險作用。

對於日本貨幣政策正常化，有「日債先生」之稱的日本財務省前官員齋藤道夫認為，日本債市將在很大程度上處之泰然，即使日央行修改孳息率曲線控制（YCC）計劃或提高短期政策利率，日本長期孳息率也不會大幅超過一厘。關鍵是日央行會繼續支持經濟，故日本縱然加息，幅度也不會大，制約了孳息率上升幅度。

松下子公司涉造假欺詐 當地實體經濟正在好轉，日本工作機械工業會公布，日本去年12月機械工具訂單額初值按年降幅進一步收窄至9.9%，前值為降13.6%。

企業消息方面，日本知名品牌松下電器（Panasonic）旗下子公司松下工業（Panasonic Industry）近日爆出，過往為汽車及家電電子零件材料申請認證期間，存在包括數據造假在內的欺詐行為，涉及日本國內外7間工廠的52款產品，最早更可追溯至1980年代。松下電器股價昨挫0.14%。

日經近年升勢持續 日圓兌港元走勢