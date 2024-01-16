華車市再醞釀減價戰 小鵬挫9%

華晨傳售寶馬合營 逆市升 大行花旗最新直言，特斯拉減價或對小鵬構成威脅，料電動車市場競爭再度激烈。該行指，小鵬大部分產品定價介乎20萬至30萬元，定位同特斯拉相似，考慮到電動車市場競爭加劇，將小鵬2023至2025年的銷量預測，由15.5萬輛、26萬輛、33.8萬輛，略為下調至14.2萬輛、25萬輛、32.5萬輛，而淨虧損預測則調高1至5%，至分別為114.6億元、99.6億元、93.6億元；同時該行削減小鵬最新目標價至39.6港元，原先為41港元，維持「沽售」評級，但移除高風險評級。

消息指，包括一汽在內的多家內地汽車製造商，已參與有關華晨寶馬股權的初步談判，談判正進行中，尚未作出最終決定。華晨和一汽的代表並沒有回應置評請求，寶馬則拒絕置評。華晨中國股價昨則逆市升4.48%，收報4.66元。

至於去年純電動車銷售佔比達15%的寶馬，其財務總監Walter Mertl最新表示，內燃機引擎汽車增長已到轉捩點，相信公司未來大部分銷售增長來自電動車；惟其同時強調，純電動車帶來的利潤至少在2026年前不會達到內燃機引擎汽車的水平，而為後續車型引入新電池技術的成本很高。

此外，內媒引述天眼查資料顯示，小米科技近日申請註冊「小米汽車超級工廠」等商標，目前商標狀態為等待實質審查。