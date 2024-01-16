龍光呈請清盤再遇波折 聆訊延４周

龍光上周五與一組美元優先票據持有人簽署附有條款支持協議，相關債權人承諾立即撤銷目前於開曼群島針對龍光，及於香港針對潤銘及金泓的清盤呈請，並宣布周一復牌。不過，昨日開市不久傳來龍光境外債務重組再遇波折的消息。

雖然代表龍光美元票據持有人的律師昨於香港法庭聆訊上表示，尋求撤銷對其兩子企的清盤呈請，但據報代表龍光銀行債權人的律師稱，可能替換原清盤呈請人，理由是公司未能提供所需資料。龍光收市後公布，應另一債權人團體要求，高等法院批准聆訊進一步延期，香港呈請的下次聆訊將延期4周，直至2月12日後法院首個聆訊日期。外媒引述法官指，再押後龍光清盤聆訊的決定「非常特殊」，聆訊程序已拖延得「太久」。