龍光呈請清盤再遇波折 聆訊延４周
中資房企龍光集團(03380)債務重組迎來曙光之際，另一債權人團體正考慮是否接力向香港法院提出清盤申請，清盤聆訊再押後4周，導致龍光周一復牌抽升逾16%後，股價漲勢急速收窄，全日收升5%，報0.63元。
龍光上周五與一組美元優先票據持有人簽署附有條款支持協議，相關債權人承諾立即撤銷目前於開曼群島針對龍光，及於香港針對潤銘及金泓的清盤呈請，並宣布周一復牌。不過，昨日開市不久傳來龍光境外債務重組再遇波折的消息。
雖然代表龍光美元票據持有人的律師昨於香港法庭聆訊上表示，尋求撤銷對其兩子企的清盤呈請，但據報代表龍光銀行債權人的律師稱，可能替換原清盤呈請人，理由是公司未能提供所需資料。龍光收市後公布，應另一債權人團體要求，高等法院批准聆訊進一步延期，香港呈請的下次聆訊將延期4周，直至2月12日後法院首個聆訊日期。外媒引述法官指，再押後龍光清盤聆訊的決定「非常特殊」，聆訊程序已拖延得「太久」。
佳源與清盤人研債務重組
不過，即使已被香港高等法院頒令清盤，無力引入白武士的房企還須重投債務重組。自去年4月初停牌至今的佳源國際控股(02768)早於去年5月初被頒令清盤，昨發公告指清盤人在月內獲提醒聯交所可將任何連續停牌18個月的證券除牌，而該企死線是今年10月2日。惟由於房地產行業面臨重大挑戰，清盤人認為在9個月的期限內不太可能找到合適投資者以復牌，故清盤人將與佳源高層管理人員合作，以制訂相關債務重組方案等。
另外，碧桂園(02007)主席楊惠妍在2024年度工作會議上透露，今年公司預計交付量逾48萬套，並強調家族肯定與公司共命運。
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