人行爆冷維持MLF利率 券商料涉穩人幣

中國人民銀行本月意外維持一年期中期借貸便利（MLF）利率不變，即使分析普遍仍憧憬今年首季將降息，但粵港澳大灣區核心引擎之一的廣州僅以今年地區生產總值（GDP）不低於5%為目標，與疫前增速大相逕庭，同時中國日本商會調查更反映大多日企料今年內地經濟前景保持黯淡，削減在華投資趨勢恐怕更難扭轉。

逾400在華日企削投資 人行昨開展890億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購和9,950億元的一年期MLF操作，利率為1.8厘和2.5厘，均連續5個月不變。換言之，本月MLF口徑淨投放2,160億元，連續14個月放水，但規模按月回落逾七成。A股昨開市隨之受壓，滬綜指及深成指一升一跌，前者收升0.15%，報2,886點。

不過，兩市成交慘淡，全日只有6,109億元，近3周最少，外資單日淨沽出3.54億元價值A股。外商在華投資已更形審慎，中國日本商會報告指，調查發現逾400家日企稱2023年在華投資金額按年縮水，較去年10月時調查惡化。有48%受訪企業明確指出，對中國經濟前景不確定和需求疲弱的悲觀情緒是首要原因。對於今年中國經濟形勢預測，估計下滑的佔比更達39%。

中方對吸外資卻滿有信心，國家外匯管理局副局長王春英昨指，上月貨物貿易項下跨境資金淨流入規模按年及按月分別增12%和37%，且近月外資持續淨增持境內債券，去年12月進一步淨增持245億美元，外商直接投資資本金於同月更錄淨流入逾百億美元。

汪濤估新春前減息降準 如是者，重量級地方城市疫後趁勢崛起，重慶及廣州近日相繼稱去年GDP勢破3萬億元，意味繼上海、北京、深圳之後，一次過再多兩個城市躋身「三萬億俱樂部」。

有券商相信，人行在今年開局的首次MLF利率維持不變，或涉穩定人民幣匯率，昨日人民幣離岸價兌每美元便一度扭轉盤初跌幅，曾升至7.1749。中金研究料，今年一年和5年期貸款市場報價利率（LPR）降幅介乎20至30點子，甚至更多，存款利息減幅有望相同以穩定息差。

瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤也預期，人行將進一步放寬貨幣政策，包括再降存款準備金率（降準）25至50點子，並結合使用其他流動性工具，降息和降準最快可能在今年農曆新年前；澳新銀行則指，2月降準機會正在升溫。