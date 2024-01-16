滙豐估港今年經濟增2.8% 恒指睇萬九

滙豐發表2024年亞洲展望，港股方面，滙豐證券策略亞太區主管林傳英預期，恒指及國指今年目標價為19,300點及7,160點。至於港股走勢與經濟表現關連度則不高，而該行料香港今年經濟增長有2.8%，主因美息仍然高企、外貿和內地經濟增長不太強勁所致。

A股宜「睇股不睇市」 林傳英又指，中港股市對債息敏感，亦看到早前美國退休基金調整了中港股市持倉，相關行動均令資金外流。另他指出，中國股市表現分化，與美股不同，並非指數及個數均齊上齊落，所以應該採取「睇股不睇市」策略，上行空間大過下行，估計企業盈利今明兩年有15至18%升幅。

預期環球GDP放緩 內地經濟方面，滙豐環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民料今年會增長4.9%，估計中央年內會推出刺激財政措施，涵蓋內房範疇，人行亦要延至下半年才會減息，而今年內地及海外旅遊亦會進一步復甦，相信中央有工具協助經濟發展。

此外，滙豐估計美國聯儲局會於6月減息，年內累減0.75厘，較市場預期少，美債息今年底或重返3厘，並料南韓、印度等央行有機會跟減。至於今年環球國內生產總值（GDP）增長，滙豐料會由去年2.7%放緩至2.4%，主因歐美、中國和日本經濟增長都放慢，不過東盟增長卻有望由去年4%加快至4.7%。

另一邊廂，香港海運港口局公布，本港港口吞吐量去年僅1,434.5萬個標準箱，跌幅為起碼2011年以來最大。