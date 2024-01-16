港股續軟 業界促調整外匯基金投資撐市

港股昨日反覆偏軟，恒生指數收跌28點，連跌兩個交易日。今年開局以來僅一日錄得升幅，累失831點或4.87%。有業界組織建議港府調整外匯基金投資組合成分，以撐股市。

藥明上望35元 逆市揚 恒指昨日曾跌140點，低見16,104點有支持，一度回升90點，最終收市跌0.17%，報16,216點。國企指數收報5,446點，跌35點或0.64%；科技指數收報3,404點，跌66點或1.92%。全日成交711.81億元，按日增2.25%；港股通淨買入42.29億元。

香港股票分析師協會表示，目前港股市值低迷，急需政府發出明確信號以穩定信心，建議政府在新一份財政預算案中，考慮指示香港金融管理局調整外匯基金投資組合的成分，如增撥一定比例的投資份額，購買優質港股，藉此提振市場，且增加政府收入。另建議完善股市架構，並吸引更多新資金入市，包括東盟或中東等地的資金。

兩內地麵店研港掛牌 另外，外媒報道指出，內地麵食餐廳「和府撈面」及「遇見小面」正與投資銀行商討來港上市事宜，最快今年內成事，前者擬集資一億至兩億美元，後者計劃集資約一億美元。