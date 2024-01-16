AI恐取代發達國六成職位

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃撰文指出，人工智能（AI）將影響全球工作職位，發達經濟體可能有約60%的就業受到影響，比例高於新興市場（40%）和低收入國家（26%），而全球整體料有近40%的就業受到AI影響。

IMF籲籌謀再培訓 她前往瑞士達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（WEF）年會前，在一篇網誌文章中談到IMF對AI的研究。文章提到，AI可以提高生產力、促進全球經濟增長、提高世界各地的收入，也可能為全球經濟帶來「巨大機遇」；但同時可能取代就業機會，加劇不平等。AI對勞動力收入的影響，主要取決於這項技術的提升，對高收入人士工作可被取代的程度。

她認為，在大多數情況下AI可能會加劇整體不平等，更指「你擁有的技術含量愈高，影響就愈大」，故促政策制訂者必須積極應對這項令人不安的趨勢，以防止該技術進一步加劇社會緊張局勢，故各國應建立全面的社會安全網，並為容易受到影響的勞工提供再培訓計劃。

女士文職易受影響 早前人力資源分析公司Revelio Labs一份研究亦發現，雖然AI對整個勞動力市場、不同範疇的工作都有所影響，但其中將不成比例地取代通常由女性擔任的工作，例如薪資處理文職、執行秘書等，反映AI的影響在性別方面會變得不平衡。

另外，DIGITIMES研究中心指出，由於雲端生成式AI存在隱私與傳輸安全等問題，故出現用戶端離線使用生成式AI的需求，使得透過內建NPU架構提升運算效能的AI個人電腦（PC）熱潮順勢而起，x86與Arm兩大CPU陣營也推出內建NPU的產品，搶攻首波AI PC商機，估計未來行業將朝混合式（Hybrid）AI協作模式發展。