百度憂封殺 市值失370億

事緣早前有報道指，一家「與解放軍戰略支援部隊有關連」的實驗室曾使用文心測試其AI系統，項目詳細記載於內地武器工業學術期刊《指揮控制與仿真》上月一篇論文，提到「模擬結果能協助人類下決策……亦能改良機器的戰鬥知識儲備，進一步提升其戰略認知能力」（該論文已無法在香港登錄）。

今年經調整盈利料倒退6% 百度否認與論文作者或其所屬機構有任何合作，未向其提供任何度身訂造的服務，強調外界如要使用百度大模型，也只有網上公開發布的版本可用。

儘管百度在恒指權重不算大，但分析師指出，百度本業有一定隱憂—廣告收入今年恐受壓，AI項目亦未有望扭虧為盈。

華傳繞過制裁購英偉達晶片 不管如何，圍繞AI開打的中美科技戰已無法收拾，原則上百度已不能向英偉達（Nvidia）購買頂尖的AI晶片，之前有傳該企向華為購買「昇騰910B」作為替代品。消息卻指，中國軍方、國營AI研究機構和大學，包括被美國制裁的哈爾濱工業大學和電子科技大學，去年仍能買到小量不許銷往中港的英偉達AI用晶片，如前年首批就被禁的「H100」和「A100」，以及去年10月同遭禁的兩款「閹割版」。

不過，晶片國產化的浪潮下，內地半導體設備公司業績再報捷，深圳上市的北方華創預告去年多賺53至76%，指應用於高端晶片的裝備，工藝覆蓋面和市佔率均「大幅提升」。

南韓擬首都圈建半導體集群 視半導體為未來國運所在的還有南韓，不但提出半導體產業自給率在2030年前上升至五成，更豪言2047年前在首都圈建成一個「半導體特大集群」，涉及晶圓廠、物料和設備，已經獲三星電子及SK海力士同意分別投資500萬億韓圜及122萬億韓圜，添建12座及4座晶圓廠。

百度昨日股價急跌，收市僅險守百元關。 百度股價反覆下滑