匯通天下：美日息差收窄利好圓匯

能登半島地震後，市場把日本央行退出負利率政策的時間預測，從今年1月推遲至4月左右。去年11月的薪資增長數據較預期差，亦打消市場對1月退出負利率政策的念頭。不過，災後重建需求增加，可能會適度提振今年經濟活動和通脹走勢，令市場對日本央行收緊政策的風險較為敏感。

料年內結束負利率政策 與此同時，美國經濟「軟着陸」機會正在增加，經濟增長預計將放緩但不會崩潰，或令日本央行更放心退出負利率政策。

儘管負利率退出時機存在不確定性，但美日兩國息差在今年或仍會大幅收窄，尤其市場預計美國聯儲局最早將於3月開始減息。截至1月11日，隔夜指數掉期利率（OIS）市場仍預期美國今年減息幅度達1.72厘。聯邦基金利率見頂和退出負利率政策的預期已經推動美日兩國債息收窄，而日圓兌每美元亦從去年11月的150水平升至現時的145至146水平，日圓倉位亦從極端短倉水平反彈。

日圓升勢能否持續並邁向130水平，需有3個因素支持，分別是聯儲局開始放鬆政策、日本央行的政策轉變以及資金回流的情況增加。技術走勢方面，日圓兌每美元短線上升阻力在200天線143.56，關鍵阻力或為去年12月的55周線140.59水平。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪