宏觀剖析：日經濟可望重拾增長動力

今年日本經濟預期可實現強勁增長，並有迹象顯示通脹將可持續改善。全球經濟的健康狀況、寬鬆貨幣政策以及日圓偏弱，是對日本市場抱持正面預期的重要因素。

然而，若日本央行藉加息收緊幣策，這一行動將對市場構成重要風險。鑑於日本央行不願意白費至今為止取得的成果，故相信該行與市場溝通時將繼續保持「鴿」派立場，並維持寬鬆幣策。

日企競爭力勢增 在市場前景方面，隨着日本公司的管治改革措施取得成果，簡化交叉持股結構，以及企業趨向更有效配置資本，市場將有更多潛在價值尚待挖掘。隨着股本回報率提高，日本企業將更具全球競爭力，並將吸引更多外資。

勞動力市場情況是影響日本長期通脹前景的主要因素之一。近年日本勞動市場持續緊張，目前失業率於長期低位徘徊，部分行業仍面臨勞動力短缺，顯示緊張的勞動環境可能在今年持續。去年4月舉行的年度薪資談判顯示，日本的整體工資上漲3.6%，其中基本薪金上漲2.1%，為1992年以來的最大升幅。

幾十年來，日本民眾首次對工資前景抱有更高期望，工資前景改善和通脹放緩將有助於帶動實際收入增長，並為經濟增長帶來動力。

工資上漲的重要性不容忽視，這是影響日本央行政策決策的首要因素。目前市場對日本通脹能否持續上升存疑，日央行更視工資增長為實現長期通脹的指標，因而較少關注短期供應衝擊或扭曲對核心或整體通脹的影響。

從目前日本的工資增長情況來看，企業的定薪模式正在轉變，顯示通脹可能會持續上升，但整體水平仍可能會低於2%的既定目標。

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