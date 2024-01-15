拍賣消息：元朗兩房銀主盤開價198萬 劈17%

樓價持續滑落，有兩房銀主盤拍賣價大幅劈至低於「兩球」，元朗祥康樓一個實用面積逾400方呎單位，開價僅198萬元，呎價約4,470元。

上述銀主單位由環亞物業拍賣安排下周推拍，單位為中層A3室，實用面積約443方呎，開價較之前減42萬元或約17.5%。同廈一個低層B3室單位，實用面積約445方呎，於2022年中以約320萬元易手，呎價約7,191元。

黃開基拍賣行本周三將推出約37項物業，其中，北角嘉運大廈低層C室，實用面積僅約153方呎，開拍價180萬元，呎價約11,765元。單位銀行網上估價約212萬元，現時開價低約32萬元或約15%。

荃灣中心呎嗌7037元 同場推拍荃灣中心第14座中層A室銀主單位，實用面積約324方呎，減價10萬元，以228萬元翻拍，呎價約7,037元。單位銀行估值約326萬元，開價低約98萬元或約30%。

忠誠拍賣同日推約12項物業，旺角美觀大廈高層A室法院令單位，實用面積約381方呎，推拍價300萬元，呎價約7,874元。項目對上一宗成交為中層同室戶，於2022年以約415萬元轉售。場內亦推拍大埔寶馬山2座中層C室連車位銀主盤，實用面積約548方呎，開價530萬元，呎價約9,672元，較銀行估價低約23%。