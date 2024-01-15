Park YOHO創新低 賣295萬 貶值三成

Park YOHO Genova蝕賣單位屬開放式戶型。

樓市下行，失去需求的迷你單位價格狂瀉，元朗Park YOHO系列樓價首次跌穿「3球」，創屋苑歷史新低價，原業主持貨逾3年勁蝕近三成。

美聯張國成指出，上述單位為Park YOHO Genova第15B座高層E室，實用面積約251方呎，開放式間隔，去年9月以約380萬元放盤，終減至約295萬元易手，呎價約11,753元。原業主持貨3年多帳面虧損約125萬元，大幅貶值約29.8%。

樓價下挫，令交投氣氛有所好轉，中原指出，10大屋苑於1月上半月暫錄約72宗買賣，按月上升約10.8%，當中6個屋苑買賣較上月同期增加。不過，由於過去周末市場有全新盤發售，按周計該批屋苑交投大幅回落約四成，兩日錄約9宗成交。

美孚新邨低估價24%沽 荔枝角美孚新邨為本月最活躍屋苑之一，已錄約12宗買賣，按月上升約33.3%，惟樓價未能止跌，最新有銀主盤以低價售出。香港置業吳志輝表示，屋苑1期百老匯街7號高層C室，實用面積約719方呎，原則大兩房間隔，銀主去年7月底以815萬元放盤，其後兩度拍賣均未獲承接，終累減185萬元或約22.7%，以630萬元沽出，呎價約8,762元，較銀行估價大幅低約24.7%。

反觀，茶果嶺麗港城為1月交投跌幅最大屋苑，按周下挫約55.6%，暫只有4宗成交，同時再現低於600萬元買賣個案。美林物業陳松林稱，該盤33座高層F室，實用面積約517方呎，累減約32萬元，日前以約598萬元轉售，呎價約11,567元，較銀行網上估價低約一成。

10大屋苑上半月交投統計