新盤半月225刁 跌七成

作為今年新盤頭炮，樓花期長約15個月的薈鳴，日前首輪銷售以價單形式發售165伙，最終售出近六成單位。集團執行董事程德韻表示，上周六單日沽96伙，售價最高為20樓E室，實用面積375方呎，成交價705.9萬元，呎價約18,824元。該公司營業及市務高級經理陳永盟補充，佔逾九成買家採用項目推出的兩個付款辦法，其中佔約75%選用「置業階梯共享付款計劃」，另有約18%選擇「樓住人才付款計劃」。