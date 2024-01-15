新盤半月225刁 跌七成
薈鳴單日套4.8億 最快今加推
大型新盤尚待出籠，2024年一手市場開局表現平平。據統計，1月截至昨日約半個月內，共錄約225宗一手成交，較上月同期約780宗大跌逾七成。期內僅得一個單幢全新樓盤推售，宏安地產(01243)黃大仙薈鳴過去周六作首輪銷售，單日套現逾4.8億元，考慮最快今日加推單位。
作為今年新盤頭炮，樓花期長約15個月的薈鳴，日前首輪銷售以價單形式發售165伙，最終售出近六成單位。集團執行董事程德韻表示，上周六單日沽96伙，售價最高為20樓E室，實用面積375方呎，成交價705.9萬元，呎價約18,824元。該公司營業及市務高級經理陳永盟補充，佔逾九成買家採用項目推出的兩個付款辦法，其中佔約75%選用「置業階梯共享付款計劃」，另有約18%選擇「樓住人才付款計劃」。
泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都I於日前公布最新銷售安排，於周三發售125伙，包括上周加推的63個全新單位。
此外，英皇國際(00163)的香港仔澄天日前更新價單，向購買D及E室一房與兩房單位買家，新設兩項付款方法，同時亦新增4項全新回贈優惠，涵蓋公私營房屋等目標客源，最高折扣連回贈達價單售價近12%。該批指定單位實用面積286至400方呎，共25伙，折實並計入回贈的價格由約417萬至約730萬元，平均呎價約16,095元。
澄天增付款方法回贈
該公司副主席楊政龍表示，是次新推付款方法及回贈，以協助不同人士置業。項目累沽43伙，之前最高折扣為樓價5%。
今年豪宅新盤交投明顯加快，上半月已錄得5宗億元以上大額成交，屬過去9個月同期最多。最新包括華懋集團薄扶林碧麗軒首宗洋房成交，周六以1.8億元招標售出洋房2號，實用面積4,389方呎，呎價約41,012元。
若單計過去周六、日，市場則錄約112宗一手成交。期內由信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列，亦沽出兩伙三房戶，包括維港滙I第1座23樓B室，實用面積948方呎，成交價3,188萬元，呎價約33,629元。
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