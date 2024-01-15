樓價去年彈8% 悉尼貴絕

澳洲主要地區2023年樓價表現

房地產研究機構CoreLogic數據顯示，2023年澳洲樓價上漲8.1%，樓價中位數升至75.7萬澳元（約395.6萬港元），扭轉2022年的4.9%跌幅。

其中，悉尼的樓價仍是全澳洲最貴，樓價中位數達112.8萬澳元（約589.5萬港元），按年升11.1%。首都坎培拉的樓價中位數按年微升0.5%至84.3萬澳元（約440.6萬港元），穩守樓價第二高的澳洲城市。

布里斯班樓價去年上揚13.1%至中位數78.7萬澳元（約411.3萬港元），成功超越同期樓價升3.5%至中位數78萬澳元（約407.7萬港元）的墨爾本。至於樓價中位數升至66萬澳元（約344.9萬港元）的珀斯，以15.2%的2023年樓價升幅成為全澳洲樓市表現最好城市。不過，霍巴特與達爾文的樓價去年均輕微下跌，反映澳洲去年的樓市升浪並不全面。

高息影響滯後 後市看跌 CoreLogic研究總監Tim Lawless表示，未來一年澳洲央行的利率路徑將是影響樓市趨勢的關鍵因素。儘管不能完全排除加息的可能性，但通脹率呈下跌趨勢、消費低迷引發的景氣趨疲，以及寬鬆的勞動力市場顯示再度加息的機率似乎愈來愈小。惟該機構提醒，高利率的影響將滯後出現，預期或會令今年澳洲樓價平均下跌3至5%。

澳洲央行在最近一次議息會議把現金利率目標維持在4.35厘，而今年第一次議息將在2月初。市場人士普遍預期澳洲息率已見頂，央行將最遲在今年6月啟動減息0.25厘。

租金方面，2023年澳洲房租上揚8.3%，增幅低於2022年的9.5%及2021年的9.6%。在新冠疫情出現前的10年，澳洲房租平均按年增長2%。