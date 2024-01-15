向世界「錢」進：澳洲收緊簽證 冀移民兩年減半

涉低技術工人 終止學生延長逗留 移民可以為社會補充勞動力，但亦有機會刺激樓價及租金上漲而影響民生，因此部分港人熱門移民國家近期陸續收緊移民政策，務求「重質不重量」。其中，澳洲早前宣布收緊針對國際學生及低技術工人的簽證規定，以期未來兩年內的淨移民人數可減少到上年度的一半。

增英語要求 IELTS最少6分 新政策下，國際學生須在英語測試中取得更高成績，從目前要求國際英語水平測試（IELTS）最少的5.5分提高至6分，申請修讀研究生簽證學生亦從原來要求的6分提高至6.5分。

此前，澳洲政府為協助當地企業補充人手，增加年度移民人數配額，使2022至2023年度的淨移民人數達到破紀錄的51萬人高峰，當中大部分為國際學生。

然而，大量移民湧入為澳洲樓市帶來壓力，令住宅售價及租金上升，超越普羅大眾的負擔能力，連帶露宿者也不斷增加。再者，很多教育機構以舉辦職訓課程為名，利用教育制度的漏洞，容許部分人來澳洲打工，損害澳洲教育制度的誠信。因此，當局期望透過新政策提高要求，預計可在2024至2025年度及2025至2026年度，將移民人數大幅減至約25萬，相當於回到新冠疫情前水平。

澳洲政府指，國際學生及畢業生在移民人數中佔比最高，其中超過10.8萬名留學生逗留澳洲5年或以上，且愈來愈多留學生申請多於一個學生簽證，去年持有連續學生簽證並逗留的人數增加超過三成，達15萬人。新措施將終止允許學生延長逗留時間的規定，並會針對申請第二次留學簽證人士作更嚴格審查。

推新簽證吸專業人才 此外，政府將為高技術工人設立新的專業簽證，取代現有的臨時技術短缺簽證，並會縮短處理時間至一周，藉以提高人才短缺行業競爭力，及時增添人手。新簽證共分為3個技術等級，第一種針對專業技術人士，除貿易工人、司機、勞工及機械操作員外，其他年薪達13.5萬澳元（約70.5萬港元）人士均可申請；第二種是滿足勞動力需求的核心技術，政府會因應勞工市場情況定時更新名單；第三種是基本技術途徑，旨在填補低收入工種勞動力短缺問題。

分析指，創紀錄的移民人數已經對澳洲通脹產生影響，並加劇澳洲人日常生活所面臨的生活成本壓力，新政策有助把移民數字回復正常；而提高學生英語要求，可確保來到澳洲的學生質素，且英語好的留學生畢業後往往有更佳的就業前景。