德企破產7年最多恐增30%

歐元區最大經濟體德國正面臨製造業萎縮的困境，其製造業採購經理指數（PMI）自去年初起一直處於收縮區間。受累能源成本上升、疫情支援措施退場，整體工業經濟活動正處於前所未有的低迷。德國去年12月的商業破產宗數達到1,078宗，不僅超越了疫情前的水平，更是至少7年來最高。專家們亦估計，接下來破產數字會進一步上升10至30%不等。

Halle Institute for Economic Research破產研究主管Steffen Muller表示︰「在未來兩、3個月內，我們定會看到破產數字上升，這從早前的破產申請數字已經可以提前預視。」他表示，在新冠疫情期間，政府向許多生產力低下的企業提供援助，延長了這些企業的生命，「但現在是時候還債了，許多企業都為此而掙扎。」

隨着許多無法盈利的「殭屍企業」因政府資助消失而倒閉，企業重組顧問公司Falkensteg的專員Jonas Eckhardt估計，2024年收入超過1,000萬歐元的企業，破產宗數會上升30%。他表示，高昂的能源、人力及原材料成本，使得企業難以完全透過加價把經營壓力轉嫁予消費者。

逾千餐廳面臨倒閉風險 受累於破產浪潮的不僅是製造業，服務業也高危。同樣是政府援助政策退場，隨着本月柏林寬減餐廳增值稅的措施結束，數以千計的餐館及小食店正面臨倒閉風險。數據供應商Crif指出，去年全國餐廳破產數目增長36.5%到1,600宗後，今年的數字料進一步上升。

德國保險聯會（GDV）亦指出，信用保險公司在去年支付了12億歐元的賠償額，比2022年大增44%；並直言最近「付款違約率」大幅上升。該機構估計，今年德國的破產數字會上升10%。