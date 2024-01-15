比亞迪傳購巴西鋰資產
剛超越美國特斯拉（Tesla）成為全球電動車「一哥」的比亞迪(01211)被指「密密斟」買南美鋰礦。外媒引述巴西比亞迪的主席鮑迪（Alexandre Baldy）稱，他上個月與市值29億美元的巴西礦企Sigma Lithium總裁賈德納（Ana Cabral Gardner）在聖保羅會面，雙方討論訂立供應協議、建立合資企業，或甚至收購之。
比亞迪目前正在巴西開設電動車廠，據鮑迪所說，集團有意建立綜合供應鏈，故在當地物色鋰資產，與Sigma有「活躍的」對話，但暫時未有實際的結論。Sigma去年首3季虧損近1,900萬美元，過去6個月股價挫三分之一，主因鋰價大跌。
Sigma目前正在策略檢討中，或會出售資產，又或分拆巴西分部到納斯達克或新加坡上市。據稱德國福士車廠和內地電池大廠寧德時代俱為潛在買家。
理想冀成中國豪華車一哥
另外，內地「造車新勢力」之一理想汽車(02015)的高級副總裁鄒良軍揚言銷量要超越「BBA」，即平治（Mercedes-Benz）、寶馬（BMW）、奧迪（Audi），成為中國第一豪華車品牌，今年目標賣車80萬輛，將靠推出新產品、控制庫存、增加直營銷售門店等方面來實現。
為了嚴控庫存以增加現金流和利潤，理想要求，從客戶下訂金到把車提走平均必須在7天內完成。而去年該企的直營銷售門店已從288家增加到467家，為了支撐80萬輛的銷量目標，門店將會在今年底擴充至800家，「平均一天新開一家店」。
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