比亞迪傳購巴西鋰資產

比亞迪目前正在巴西開設電動車廠，據鮑迪所說，集團有意建立綜合供應鏈，故在當地物色鋰資產，與Sigma有「活躍的」對話，但暫時未有實際的結論。Sigma去年首3季虧損近1,900萬美元，過去6個月股價挫三分之一，主因鋰價大跌。

Sigma目前正在策略檢討中，或會出售資產，又或分拆巴西分部到納斯達克或新加坡上市。據稱德國福士車廠和內地電池大廠寧德時代俱為潛在買家。

為了嚴控庫存以增加現金流和利潤，理想要求，從客戶下訂金到把車提走平均必須在7天內完成。而去年該企的直營銷售門店已從288家增加到467家，為了支撐80萬輛的銷量目標，門店將會在今年底擴充至800家，「平均一天新開一家店」。