大行薦收息股 長建穩陣睇升兩成

每年現金流逾80億

早前赴澳洲和新加坡與投資者交流，發現他們對英國公用股有興趣，意味中港業務少但英國盈利貢獻大的長建，或符合他們的口味。況且長建每年現金流逾80億元，夠派息「有凸」，兼且槓桿有望改善，高息環境或為併購創造撈底條件，減息則有助提升盈利和現金流，以及拉闊股息率與債息之間的息差吸引力。