大行薦收息股 長建穩陣睇升兩成
每年現金流逾80億
早前赴澳洲和新加坡與投資者交流，發現他們對英國公用股有興趣，意味中港業務少但英國盈利貢獻大的長建，或符合他們的口味。況且長建每年現金流逾80億元，夠派息「有凸」，兼且槓桿有望改善，高息環境或為併購創造撈底條件，減息則有助提升盈利和現金流，以及拉闊股息率與債息之間的息差吸引力。
內媒總結內地基金年報後發現他們上季提早買入高息股，這也是中國神華(01088)A股市值早前超越寧德時代的背景。然而，大和對神華相對保守，因為冬季煤價採購將告終，煤價今年勢進一步下降，盈利前景有隱憂。
野村撐中電信 睇5元
另邊廂，瑞銀及摩根大通均認為中資電訊股是今年的避風港。野村則上調中國電信(00728)目標價至5元，比上周五收市高31%，評級「買入」。
野村指，人工智能（AI）、雲計算、大數據以及衞星通訊等將成中電信新的增長動力，並將該企今年及明年服務收入預測略微上調，並將盈利預測調高最多1.5%。
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