遭哈國罰款無損投資信心

郝憶述，事件源於哈薩克更改法例，「以現在的標準或想法對付以前的事情並不合適……以舊有條文簽訂的合約，覺得你有瑕疵，跟現在的規則不符，要給你罰款。」

為了拆彈，除了經營該油田的子公司成立專門工作小組，聘請外部顧問和律師應對外，母企中信集團還趁哈薩克總統托卡耶夫訪華與哈方官員會晤，他本人乃至中信集團原董事長朱鶴新（現任中國人民銀行副行長）也在場，提到中方高度關注。

去年9月他又親訪哈薩克，向副總理、財長、能源部長，總統辦公廳副主任、KMG（哈薩克石油，油田合資方）一把手闡述理據，始終「他們也想吸引外資發展經濟」。

研當地建風力發電廠 被問到事件有否打擊公司到「一帶一路」國家投資的信心，郝表示不會，資源稟賦和經商環境較好皆可去，進軍海外難免發生糾紛，關鍵是拍板前有否做好風險評估，進軍後是否合規經營，如果是就不必害怕，據理力爭即可。

資源稟賦即是「算經濟帳」。中信資源未來幾年應該涉足一些綠色能源項目，但也要看當地能源結構，如東南亞國家水力充沛，中東則蘊藏豐富油氣，綠能未必具備成本優勢。

就哈薩克而言，油田產量偶然受停電影響，公司正探討興建發電廠，如委託第三方測量風力、風向等數據，要起碼一年方知可否發展風力發電。