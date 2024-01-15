煤炭需求漸減 估價格受壓

他指，2022年噴吹煤（焦煤的一種，用於金屬冶煉）尚且有過一輪升浪，2023年卻持續下滑，以今年全球經濟增長放緩，煤價恐怕都是下行居多，更何況不論內地或海外愈來愈注重綠色能源，漸漸退出煤炭發電是大勢，因此煤價未來兩年就算回升，也不能指望漲幅很大。

ESG（環境、社會和管治）已被國際投資者奉為圭臬，上月中的第28屆聯合國氣候大會（COP28）協議還首度提及啟動「擺脫化石燃料」。

有意開發上游鋁資源 對於主營業務在長遠的將來可能式微，郝表示，也會順應減碳潮流，首先是降低原油和煤炭項目開採過程中的碳排放，同時發掘一些新能源領域的投資機會，如風力和太陽能發電、氫儲能，以及碳交易，「這些是必然的加分項」，但會避免重資產，又明言鋰不是重點關注的領域，因為「市場參與者太多……碳酸鋰是否見底很難說」。

談及今年鋁價走勢，郝亦不諱言「供需雙弱平衡……不可能一下子大幅減產讓價格衝一下」，難望有太大轉勢，原因是全球經濟放緩之際，內地新盤施工減少，使鋁的市場需求不如以往強勁。

然而，鋁的應用非常廣泛，上至航天，下至日常，尤其是減碳浪潮下，車輛愈益講求輕量化，而且集團在澳洲的氧化鋁項目銷往售價高一些的美國市場。他強調，母企中信集團希望把公司做大，有意開發鋁的上游資源。