中信資源：油價80關上落

郝以前在聯合石化為內地的煉油廠採購原油。他接受本報專訪時憶述，期貨交易員每天工作「非常緊張」，早上8時開工，首先開會分析市況，了解休息期間發生何事，推算明天又會有何事，擬定一天的交易策略，辦公桌上放着3部電話和3個屏幕，不斷打電話與總部和內地客戶密切聯繫，夜晚7時半才收工，而實貨交易員還會多點出差，跟供需兩方打交道。

談及交易心得，郝維寶語重心長地說，「不可能只是你比別人聰明就做得成……我們都認識一些很激進的交易員，取得的成就令人讚嘆，但『翻車』機會也較大，不時眼看他們『翻車』……因此切忌貪婪，勿賺最後一分錢」。他還搬出中信集團創始人榮毅仁的語錄：「要有利可圖，但不要唯利是圖，要管控貪婪，不合理的利潤『非奸即盜』。」

自行賣油提升利潤 他認為，要在瞬息萬變的市場中「穩打穩紮」賺取合理利潤，更加重要的是「經驗、認知和人脈」──宏觀視角如全球資源如何分布、供需、不同油品的市況，微觀到不同煉油廠用甚麼裝置、喜歡用哪種原油，均要一清二楚。

中信資源成立貿易市場部，郝稱，出發點是公司一直產油卻要委託第三方銷售，期望透過「自己石油自己賣」保留多幾美元一桶的利潤，同時鍛煉團隊的市場觸覺，累積經驗和信譽再打入國營油企和歐資商品交易商Vitol等的合作名單，開拓更廣的市場，但再三強調絕不冒進，「內控力度減弱都有可能使你一下子翻盤」。

展望今年油價，他相信會在每桶80美元窄幅徘徊，「除非大型產油國的供應出現較長的干擾，以巴衝突捲入更多國家愈來愈多、西方國家加深介入，就會有較劇烈的波動，但未必持續太久。」石油輸出國組織及盟國（OPEC+）減產及以巴衝突未有持續推高油價，原因正是終端需求不算很緊張，供應也大致穩定，而期油本身又有一定金融屬性。

料華需求有增無減 事實上，國際能源機構（IEA）亦指出，OPEC+對油價的影響大不如前，因為經過連番減產，其市場份額已降至51%，為2016年OPEC+誕生後新低，並估計美國、圭亞那和巴西等非OPEC+國家的日均產油量今年恐提高120萬桶，比需求增長還要高，而這已計及美國經濟「軟着陸」。

然而，之所以預測油價尚能在相對高位運行，理據是中國需求很穩定，日後只會有增無減。郝維寶稱，內地電動車保有量無疑迅速增長，但燃油車難抽中車牌的多為一線大城市，其他地方還是以傳統燃油車為主，始終較便宜且容易維修保養，因此燃油車保有量仍會隨經濟發展上升；況且石油本來就是工業的支柱，來自航空、航天的需求亦增長得相當快，「你看美國，汽車保有量、工業水平（工業對原油的需求）也穩定。」