遠洋開債權人會議拆30億債彈

首先是3月20日到期的「H19遠洋1」，本金餘額13.2億元，押後到2025年6月20日至2026年9月20日期間每3個月還，即展期最長兩年半，還本比例依次為5%、10%、15%、15%、20%及35%；今年6月底前、明年3月20日、後年3月20日會還些應計利息，息照舊5.5厘。方案有15個項目擔保，13個是住宅。

然後是「H18遠洋1」再度展期，本金餘額17億元，兩億元會在今年6月30日之前連利息償還，其餘15億元押後到2025年3月2日至2026年6月2日分6期償還，每3個月還一部分，每次比例相同，設有30個交易日的寬限期。

簽字債權人承諾盡力讓針對龍光子企的清盤呈請得以撤銷（聆訊今日再續），而重組方案有4個選擇，就每100美元本金而言，大致上是一︰拿回15美元現金兼免除應計利息；二︰60%改成強制可換股債券、40%改成優先票據；三︰全換成強制可換股債券；四︰全換成9年普通票據，但頭兩年還實物。

龍光估計，上述債務重組進行期間，其內地賣樓金額有650億至750億美元，可用來償還境外債的現金共40億至47億美元，預測是根據珠三角、大灣區樓市情況，因為公司上月底全國188個樓盤開發項目，逾85%的貨值在一、二線城市，尤其是大灣區和長三角核心城市。

穗傳籌建萬伙保障房 這時卻傳來廣州今年籌建最少一萬個配售型保障性住房單位，惟專家相信對私樓影響較小，因為申請者本身無力買，日後也可以換私樓。