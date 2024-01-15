人行或擴表放水 降準空間縮

內地周三會公布一系列經濟數據，市場料去年第四季國內生產總值（GDP）按年增速加快0.3個百分點至5.2%。然而，地產市道及消費信心疲弱等問題恐難一下子消失，專家認為財政政策會有貨幣政策配合。

渣打倡凍結地方債規模 渣打銀行首席經濟學家丁爽認為，中國人民銀行降低金融機構存款準備金率（降準）來提供流動性的空間或縮小，擴張資產負債表或取而代之成為提供流動性的新模式，工具包括再貸款、抵押補充貸款（PSL）和中期借貸便利（MLF）。

這些措施在人行資產負債表上以「對其他存款性公司債權」名義呈現，去年11月底餘額為16.98萬億元（人民幣‧下同），對比2015年同月，8年來複合增長率約25%，比整體資產負債表擴張速度快逾21個百分點，可見擴表早已開始。

丁爽續稱，中央未來應凍結地方專項債規模，地方融資需求更多通過中央發債來滿足，並以貨幣政策對財政政策提供一定支撐，「貨幣政策要提供足夠流動性來幫助中央債發行」。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤亦稱，財政政策今年有加碼空間，而貨幣政策的配合非常重要，中國幣策「已經不是簡單降息降準的問題」，還要利用PSL等其他工具提供更多流動性。

她又謂，房地產寒冬今年仍會令地方財政較緊張，融資平台再加槓桿的空間非常有限，因此中央財政和預算要發力更多，料今年財政赤字率（中央財赤對GDP）介乎3.5至3.8%，並有一萬億元特別國債，地方專項債或有4萬億元以上。

瑞銀料消費今年增6% 瑞銀料內地今年居民消費增長約6%，汪濤認為，提振消費信心的關鍵還是要穩住房地產。就中央不太願意直接補貼消費者，她稱可加大財政對社會保障，尤其是醫療和養老的投入，因百姓存錢無非是為了這兩件事，如果政府願意承擔，國民對未來的信心就會增強，降低比較高的儲蓄率來提振內需。另一方面，中央亦應照顧民營企業家的信心。

她相信，美國減息會為中國帶來寬鬆銀根的空間，並估計今年通脹或回復到約0.8%，工業生產者出廠價格指數（PPI）或於下半年轉正。

人行資產負債表規模