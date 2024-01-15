美股今年料波動 提防衰退通脹風險

美股最近十多年來表現長期向好，每次調整後都能更上一層樓，如今又再於歷史高位徘徊。加拿大皇家銀行（RBC）財富管理高級投資策略師段乃榕認為，美股今年可能仍會有不錯表現，但要小心經濟衰退風險、通脹擔憂未消退、年末總統選舉等會使市場出現較大波動。

RBC財富管理對美股看法為「中性」（Market Weight），與全球股票的觀點一致。該行預期第一、第二季美國經濟或溫和衰退，就像過去所有高利率及銀行貸款收緊時期一樣。段乃榕認為，有關經濟「軟着陸」或「硬着陸」的討論將持續，經濟表現仍是美股一大風險。另外，通脹雖回落，但不能排除反彈風險，特別是近期紅海衝突可能會引發新一輪供應鏈危機。

大選年多數升市 與此同時，今年是美國總統選舉年，臨近年底選舉前市況亦可能會較波動，惟歷史數據顯示美股在選舉年表現不會太差，自1928年以來，美股於選舉年有75%時間都錄正回報。

同樣不確定的還有美股估值。她指美國國債孳息率明顯高於標指股息回報率（Dividend Yield），意味投資者有更大誘因配置債券而非股票；加上市場對企業盈利預期偏向樂觀、估值亦較高，任何風吹草動都有機會引發調整。

另邊廂，基金大戶對美股看法變得審慎。外媒引述摩根士丹利的主要經紀商（Prime Brokerage）業務團隊指，環球對沖基金開始減低美國7大科技股持倉，轉為加注其他市值較小的科技股。不久前，本身是7大科技股龍頭的蘋果公司（Apple Inc.）市值被原先排第二的微軟超越，某程度也反映市場正在「洗牌」，資金追捧對象有變。

大戶轉吼軟件半導體股 單論科技板塊而言，大摩指資金正流向軟件、半導體股票；從行業配置而言，對沖基金開始把資金更多地轉移至非科技類板塊。這現象反映股市升浪正擴展至不同領域，通常市場廣度增加意味着牛市「健康」的信號。相反，若升勢長期過度集中於少數股票，則股市或隨時轉勢向下。