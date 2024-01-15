中國恐續走資 日股前景看俏

RBC：在華投資添難度 板塊個股仍可尋寶 中國經濟前景挑戰重重，市場又擔憂對政府過度監管打壓私營經濟下，中港股市表現長期低迷。加拿大皇家銀行（RBC）財富管理高級投資策略師段乃榕坦言︰「相比起過去十多年，現在投資中國的難度高」，並預期外資流出的情況可能會持續一段時間，反觀東亞另一大經濟體、過去30年卻一直被外資冷落的日本，現在有望成為「中國替代品」（China alternative trade），持續吸引資金流入，其前景在多重結構性利好下依然看俏。

RBC財富管理目前對中國市場的評級為「中性」（Market Weight），段乃榕接受本報專訪時表示，大市「未必可以有強勁的表現」，但仍可以從特定板塊或個別股份找到投資機會，如中國具備優勢的產業，或一些能將其成功的營運模式拓展至海外市場的中國企業。不過，與過去相比，現時投資中國在交易操作上難度增加了不少，「要有較強的選股能力，以及看準時機的技巧」。

外資憂經濟政局監管潮 她亦表示，外資對中國市場的擔憂主要來自幾個方面，一是對經濟增長前景的擔憂，市場現時已接受中國經濟增長不及從前，卻仍未看到新的增長引擎，尤其是昔日作為經濟主要動力的房地產行業疲弱持續低迷。另外，對於地緣政治局勢的擔憂亦令外資卻步，這一點尤其困擾美國投資者，使得他們寧願轉投其他市場。

還有一點便是此前中國針對不同行業的監管浪潮，她直言︰「外國投資者對中國市場的觀感受到很大影響……難以預測何時會有政策上的改變。」任何政策改變亦會影響到投資邏輯。

除了中國市場，RBC對美國乃至全球股票市場整體看法都是「中性」，但日本股市卻是例外，予「超配」（Overweight）評級，原因包括資金持續流入股市，以及一些結構性的轉變帶來的利好。

該行估計，2024年資金流入日本股市的趨勢會持續。一些新措施如修改日本個人儲蓄帳戶（NISA），讓日本國民能夠在新制度下享有更高的股票投資免稅額；以及鼓勵企業退休年金投資更多於股票市場，都能夠刺激資金押注日股。

日企薪酬勢增 撐通脹 另邊廂，雖然日股已累積一定升幅，但許多國際投資者對日本市場的配置仍然偏低。段乃榕稱︰「許多（海外）投資者是30年來第一次關注日本。」如果這些外資機構減持了中國比重，但又要繼續押注亞洲市場的話，日本是其中一個選擇。

從經濟基本面等因素來看，她相信日本的薪酬增長可以持續，從而支撐通脹，擺脫了過去多年來的通縮環境。她指出，日本的勞動力人口正在萎縮，企業需要持續加薪留住員工，並引述數據指企業因為「人手不足」倒閉的數目呈現上升趨勢。其他老生常談的利好因素還有企業管治改善、貨幣政策相對其他發達經濟體更寬鬆等。

預期日央行7月才加息 提到貨幣政策，雖然市場對日本央行加息並結束負利率政策的預期不斷提前，但她預期日央行可能要等到7月才會加息，原因除了等待「春鬥」（日本主要工會與企業的薪酬談判）於4月結束，確認工資增長外，還要預留足夠時間給市場做準備。參考歷史，2006年日本央行結束首輪的量化寬鬆政策時，亦預留了相當長的時間與市場溝通。

ＲＢＣ估計，今年資金流入日本股市的趨勢會持續。 本周環球財金焦點 段乃榕稱，過去被冷落的日本投資市場有望成為中國替代品。 日股過去一年跑贏中美